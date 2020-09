Помпео відреагував на насильницьке вигнання білоруських опозиціонерів

Помпео закликав білоруську владу припинити насильство на тлі протестів в країні

Державний секретар США Майк Помпео закликав білоруську владу припинити насильство на тлі протестів в країні після виборів президента. Таким чином дипломат відреагував на насильницьке вигнання лідерів опозиції в Білорусі.

Про це Помпео написав в своєму Twitter.

Він закликав звільнити всіх незаконно затриманих в ході протестів.

«Глибоко стурбований повідомленнями про викрадення і спробу насильницького вигнання лідерів опозиції в Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу припинити насильство по відношенню до мирних демонстрантів і звільнити всіх несправедливо затриманих, в тому числі громадянина США Віталія Шклярова», - зазначив держсекретар.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov.