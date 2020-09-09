Помпео відреагував на насильницьке вигнання білоруських опозиціонерів



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До Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов

Помпео закликав білоруську владу припинити насильство на тлі протестів в країні

Державний секретар США Майк Помпео закликав білоруську владу припинити насильство на тлі протестів в країні після виборів президента. Таким чином дипломат відреагував на насильницьке вигнання лідерів опозиції в Білорусі.

Про це Помпео написав в своєму Twitter.

Він закликав звільнити всіх незаконно затриманих в ході протестів.

«Глибоко стурбований повідомленнями про викрадення і спробу насильницького вигнання лідерів опозиції в Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу припинити насильство по відношенню до мирних демонстрантів і звільнити всіх несправедливо затриманих, в тому числі громадянина США Віталія Шклярова», - зазначив держсекретар.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 8, 2020

Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом. Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК «Вагнера» до Росії, а Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках. Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Також Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Водночас президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.