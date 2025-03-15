У Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру внаслідок обстрілів

Окупанти атакували Україну дронами

Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ударів у Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сумську ОВА та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У Сумській ОВА написали, що ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог масовано атакував Одещину ударними дронами.

«Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби», – написав Кіпер.

Раніше Росія атакувала Херсон, у місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Крім того, Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.