Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру внаслідок обстрілів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру внаслідок обстрілів
Ворог масовано атакував Одещину ударними дронами
фото: Армія inform

Окупанти атакували Україну дронами

Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ударів у Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сумську ОВА та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У Сумській ОВА написали, що ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог масовано атакував Одещину ударними дронами.

«Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби», – написав Кіпер.

Раніше Росія атакувала Херсон, у місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Крім того, Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

Теги: Україна Одеса Суми війна ворог місто будинок армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
ЄС вивчає можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
ЄС розглядає способи використання російських активів для допомоги Україні
22 лютого, 23:12
Зеленський заявив, що після воєнного стану будуть вибори
Зеленський відреагував на заяву Трампа про «диктатора без виборів»
23 лютого, 17:28
Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці ввечері 2 березня
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
6 березня, 05:57
OTP Bank минулого року збільшив чистий прибуток до $2,9 млрд
Найбільший банк Угорщини значно наростив прибутки завдяки бізнесу в Росії
7 березня, 17:58
Окупанти прагнуть під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергомережі
Росіяни обіцяють запустити один енергоблок ЗАЕС. Експертка пояснила, чи це можливо
8 березня, 09:38
Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата
Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата
5 березня, 09:12
Танк Abrams в Польщі, липень 2022
Україна може втратити сотні одиниць бронетехніки без запчастин зі США – Business Insider
9 березня, 21:59
Тейс Ройтен
Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з «тіньовим флотом» РФ
Вчора, 13:00

Події в Україні

У Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру внаслідок обстрілів
У Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру внаслідок обстрілів
Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025 року
РФ атакувала Херсон, є загиблий та постраждалі
РФ атакувала Херсон, є загиблий та постраждалі
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео)
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, є постраждалі (фото, відео)
РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
11K
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8016
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
7590
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
6450
День українського добровольця 2025: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках

Новини

15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Вчора, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua