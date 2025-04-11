Сі Цзіньпін закликав ЄС об'єднати зусилля для протидії США

Голова Китаю зробив заяву через тарифи США

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав Європейський Союз об'єднати зусилля з Пекіном у протистоянні «односторонньому залякуванню». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Зазначається, що голова Китаю мав на увазі коливання тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Згодом Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів

Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. І наразі тарифна ставка США на китайський імпорт фактично становить 145%.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Китай опиняється в опозиції до решти світу, тоді як Вашингтон зменшує мита для своїх союзників і водночас підвищує їх для Пекіна.

Як повідомлялося, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита. Зазначається, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці.