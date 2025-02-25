Атака на Житомирщину: влада показала наслідки

Внаслідок ворожого удару постраждала жінка

Російська Федерація атакувала Україну ракетами. Уламки пошкодили господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Як зазначив очільник ОВА, рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.

«Внаслідок події жінку, яка постраждала, було госпіталізовано, також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох та семи років», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія після перерви завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими ракетами Х-101. У вівторок, 25 лютого, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи пролунали на Черкащині та Житомирщині.

До слова, Польща підіймала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні.

Як відомо, у ніч проти 25 лютого ворожі безпілотники атакували житловий сектор Сум.

Також внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років, частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.