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Атака на Житомирщину: влада показала наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака на Житомирщину: влада показала наслідки
Наслідки ворожого удару по Житомирському району
фото: Telegram/Віталій Бунечко

Внаслідок ворожого удару постраждала жінка

Російська Федерація атакувала Україну ракетами. Уламки пошкодили господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Як зазначив очільник ОВА, рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.

«Внаслідок події жінку, яка постраждала, було госпіталізовано, також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох та семи років», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія після перерви завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими ракетами Х-101. У вівторок, 25 лютого, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи пролунали на Черкащині та Житомирщині.

До слова, Польща підіймала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. 

Як відомо, у ніч проти 25 лютого ворожі безпілотники атакували житловий сектор Сум.

Також внаслідок ворожої атаки на Обухівський район Київщини травмовано жінку 44 років, частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

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Теги: Житомирщина війна окупанти ракета росія

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