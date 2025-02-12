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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Чому КНДР відвела свої війська і що це означає для фронту?

glavcom.ua
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Ситуація вигідна Путіну, оскільки він економить своїх солдатів
фото: Reuters

Можливі наслідки відходу військ КНДР з Курської області

Корейці вже не виють за Росію: куди і чому зникли війська КНДР з Курського фронту.

Війська КНДР відведено від лінії фронту у Курській області. ЗСУ скористалися відведенням «союзників Кремля» і позавчора відновили свої позиції на південний схід від Суджі. Але основне не це, а питання чому і куди відвели північнокорейських солдатів. Тим паче що були різні версії. Починаючи від колосальних втрат і конфлікту між Путіним і Кім Чен Ином, закінчуючи версією про «військову хитрість».

У реальності втрати у контингенті КНДР є. Вони суттєві, але не катастрофічні. А відведення дійсно відбувається за побажанням Кіма. Адже той відправляв солдатів не «звільняти Курську область», а отримувати досвід сучасної війни.

Тому ті загиблі – не цікаві. Поранені – цікаві як носії негативного досвіду. Ті, що вижили, – позитивного.

І вони, найімовірніше, незабаром навчатимуть солдатів і офіцерів у себе на Батьківщині.

До речі, на користь такої версії можна згадати факт швидкої зміни тактики застосування корейських солдатів. Вони вчилися й експериментували. А це, серед іншого, означає, що незабаром буде новий контингент.

Така ситуація вигідна Путіну, оскільки він економить своїх солдатів. А також шантажує США і КНР масштабуванням війни, зокрема порушенням перемир'я на Корейському півострові. Перспектива явно неприємна як у Вашингтоні, так і у Пекіні. І це вже поле для роботи українських дипломатів.

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Джерело
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Теги: Курщина війна росія Україна путін Кім Чен Ин втрати

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Ігор Тишкевіч

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