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Український військовий розповів про психологію бійців КНДР

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Український військовий розповів про психологію бійців КНДР
«Факт потрапляння бійців КНДР до рук ЗСУ загрожує їхнім сім'ям важкими наслідками»
фото: Telegram-канал президента Володимира Зеленського

Один із військових КНДР наклав на себе руки прямо на очах у ЗСУ, аби не потрапити у полон

У Курську область відправили не звичайних солдатів КНДР, а військових із Сил спеціальних операцій. Вочевидь, перед відправкою на війну їм дали настанову в жодному разі не здаватися в полон. Про це розповів боєць 84 тактичної групи ССО Грек для «РБК-Україна».

Так, наприкінці грудня українським військовим майже вдалося взяти в полон солдата з КНДР, але він помер під час евакуації через рани, несумісні з життям. Ще один наклав на себе руки прямо на очах у ЗСУ. Таку «самовідданість» українські військові та розвідка пояснюють просто – північні корейці дуже ідейні.

«Сам факт їхнього потрапляння до рук ЗСУ загрожує їхнім сім'ям важкими наслідками. Якщо влада КНДР дізнається, що хтось із військових здався в полон, його рідним не поздоровиться. Ймовірно, їх просто стратять або відправлять на каторгу. Тому кореєць, який підірвав себе, коли одна з наших тактичних груп наблизилася до нього, замість полону вибрав гранату», – пояснює Грек.

Коли українські військові здійснювали свою третю спробу полонити північнокорейських солдатів, то встигли вчасно забрати в них гранати і зброю. А під час евакуації пораненого корейця, поруч активно літали ворожі дрони. Як розповів Грек, «російські військові не дуже хотіли, щоб корейці потрапили в український полон».

Нагадаємо, після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США. Джерела видання зазначають, що північнокорейських військ Сили оборони не помічали на фронті близько двох тижнів.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея відправила до Росії близько 11 тис. військ. Однак за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася вдвічі.

Також українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

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Теги: розвідка полон військові Північна Корея Володимир Зеленський Україна президент влада

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