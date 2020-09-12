«Боря-могильник виконав клятву». Мер Дніпра оприлюднив сенсаційну новину



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Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив сенсаційну новину

У День міста Філатов заявив, що знайшов прах засновника Дніпра

Міський голова Борис Філатов привітав дніпрян з Днем міста і зробив сенсаційну заяву – знайдена могила і прах Олександра Поля.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«З першого дня своєї каденції я дав йому клятву, що знайду його прах. Багато хто вважав цю затію божевіллям, нездійсненною мрією, примхою ексцентричного градоначальника. Як можна знайти людину, поховану 130 років тому і чия могила була загублена десятиліттями? Ви знаєте, що спочатку ми знайшли прихований під землею фундамент повністю зруйнованої Лазаревської церкви. І сьогодні, саме сьогодні, я можу зробити сенсаційну заяву. Олександр Миколайович повернувся до нас. Так, ми знайшли його прах і тримали цю воістину історичну подію в найсуворішій таємниці», – написав він.

Він зазначив, що тільки буквально днями влада отримала остаточну антропологічну експертизу, що знайдений серед 15 людських останків почесних громадян Дніпра прах, належить саме Олександру Миколайовичу Полю.

«Сьогодні, замість квітів, я поклав біля підніжжя пам'ятника Полю камінь. Єдиний шматок чорного лабрадора, з якого був висічений хрест на могилі Олександра Миколайовича. Все інше було знищено бомбами нацистів і бульдозерами більшовиків... Миколайовичу, я виконав свою клятву перед тобою. «Боря-Могильник» виконав свою клятву. Так. З поверненням, батько», – підкреслив Філатов.

Нагадаємо, що Олександра Поля називають розбудовником Дніпровщини. Поль – український дослідник-археолог українсько-німецького походження, верхньодніпровський поміщик, шляхтич, краєзнавець і підприємець, меценат і громадський діяч.

У XIX столітті він перетворив аграрну губернію на промислово-індустріальний центр тодішньої Російської імперії. Завдяки йому у 1884 році до Катеринослава проклали залізницю, побудували перший міст та почали видобуток залізної руди.

Варто зазначити, що сьогодні ввечері у Дніпрі організували масштабний концерт.

На опублікованих відео видно, що зібралися тисячі людей, які нехтували карантинними заходами безпеки.

Нагадаємо, 5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років. Міська влада зробила «подарунок» місцевим жителям: організувала масштабний концерт з виступом відомих естрадних виконавців.

Варто зазначити, що гонорар Олі Полякової за концерт склав 950тисяч гривень, які виплатили з міського бюджету.

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