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Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Воєнний стан та мобілізація в Україні, у разі схвалення парламентом, будуть подовжені на 90 днів – відповідно до 13 травня 2024 року
фото з відкритих джерел

Далі рішення має підтримати парламент

Сьогодні, 6 лютого, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослава Железняка в Telegram.

Рішення підтримали 18 членів комітету.

«Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. «За»18 - рішення ухвалено одноголосно», – повідомив парламентар.

За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів – відповідно до 13 травня 2024 року.

«Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні», – додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроекти №10456 і №10457 зареєстровано в парламенті.

Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб – до 13 травня 2024 року. Це буде десятим голосуванням парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Теги: мобілізація воєнний стан Верховна Рада

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