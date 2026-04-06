«Броунівський рух». Омбудсменка пояснила, що спричинило переведення військових через СЗЧ

Наталія Порощук
Ольга Решетилова зробила заяву про військових, які самовільно залишають частину
фото: Уніан

Решетилова спростувала чутки по те, що військових, які повертаються із СЗЧ, посилають лише у штурмові полки

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що з метою уникнення хаотичних переміщень між бригадами ухвалили рішення заборонити військовим, які повертаються після СЗЧ, самостійно обирати місце подальшої служби. Про це вона зауважила в інтерв'ю «РБК-Україна», передає «Главком». 

«В якийсь момент переміщення через СЗЧ стало нормою: пішов у СЗЧ, опинився в новій частині, і це перетворилося на такий броунівський рух. Деякі підрозділи цим навіть зловживали, переманюючи до себе військовослужбовців і прямо надсилаючи цілі алгоритми, що треба зробити, щоб прийти до них. І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути», – наголосила омбудсменка.

Зокрема, Решетилова спростувала чутки по те, що військових, які повертаються із СЗЧ, посилають лише у штурмові полки.

«Кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в «поганих командирах». Статистика показує, що конфлікти з керівництвом не є головним чинником. Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях. Також багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення», – додала військова омбудсменка.

Решетилова зазначила, що в опитуваннях на першому місці стабільно залишається страх смерті та прагнення зберегти життя, підкресливши, що це є цілком природним.

Нагадаємо, цього року в Україні почав роботу Офіс військового омбудсмана, який став «гарячою точкою» для звернень захисників та їхніх родин. Ольга Решетилова розповіла про те, з чим щодня стикаються військові.

Читайте також

Працівник перевіряє безпілотник-перехоплювач P1-Sun FPV перед польотом на полігоні під час іспиту для військових операторів безпілотників льотної академії SkyFall. Україна, 6 березня 2026 року
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
13 березня, 18:38
Реальна картина на землі не змінюється вже пару місяців
Окупанти планують оточити Костянтинівку. Чому це заздалегідь провал
Сьогодні, 11:35
Маджид Тахт-Раванчі пригрозив країнам ЄС
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
7 березня, 02:57
Іранські дрони атакували французьку військову базу в Іраку: є поранені
Іранські дрони атакували французьку військову базу в Іраку: є поранені
13 березня, 00:49
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Війна зістарила українців на 10-15 років – дослідження вчених Інституту геронтології
15 березня, 20:15
Білорус Руслан здався ЗСУ
Окупант розповів, як зайшов на позиції ЗСУ та розбудив двох бійців, щоб здатися в полон
15 березня, 21:15
Сили оборони вдарили по ЗРК, складах і центру БпЛА ворога
Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах РФ
17 березня, 14:37
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
18 березня, 04:28
Воїни, які тримали оборону понад 200 днів
Бійці «Холодного яру» тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні поспіль
25 березня, 21:53

Суспільство

Як будуть вимикати світло 7 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 7 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
«Броунівський рух». Омбудсменка пояснила, що спричинило переведення військових через СЗЧ
«Броунівський рух». Омбудсменка пояснила, що спричинило переведення військових через СЗЧ
Чи мають право військові ТЦК застосовувати зброю? Пояснення нардепа
Чи мають право військові ТЦК застосовувати зброю? Пояснення нардепа
«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
Україна відкрила новий міжнародний поїзд до Болгарії: деталі
Україна відкрила новий міжнародний поїзд до Болгарії: деталі
Арктичний Rapunzel та шторм: Україну накриє різке похолодання
Арктичний Rapunzel та шторм: Україну накриє різке похолодання

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
