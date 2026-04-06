«Броунівський рух». Омбудсменка пояснила, що спричинило переведення військових через СЗЧ

Решетилова спростувала чутки по те, що військових, які повертаються із СЗЧ, посилають лише у штурмові полки

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що з метою уникнення хаотичних переміщень між бригадами ухвалили рішення заборонити військовим, які повертаються після СЗЧ, самостійно обирати місце подальшої служби. Про це вона зауважила в інтерв'ю «РБК-Україна», передає «Главком».

«В якийсь момент переміщення через СЗЧ стало нормою: пішов у СЗЧ, опинився в новій частині, і це перетворилося на такий броунівський рух. Деякі підрозділи цим навіть зловживали, переманюючи до себе військовослужбовців і прямо надсилаючи цілі алгоритми, що треба зробити, щоб прийти до них. І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути», – наголосила омбудсменка.

«Кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в «поганих командирах». Статистика показує, що конфлікти з керівництвом не є головним чинником. Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях. Також багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення», – додала військова омбудсменка.

Решетилова зазначила, що в опитуваннях на першому місці стабільно залишається страх смерті та прагнення зберегти життя, підкресливши, що це є цілком природним.

Нагадаємо, цього року в Україні почав роботу Офіс військового омбудсмана, який став «гарячою точкою» для звернень захисників та їхніх родин. Ольга Решетилова розповіла про те, з чим щодня стикаються військові.