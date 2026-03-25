Бійці «Холодного яру» тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні поспіль

Воїни, які тримали оборону понад 200 днів
фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

Попри кілька зірваних ворогом ротацій, бійцям вдалося успішно вийти з позицій

Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» успішно вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області. Вони тримали оборону протягом 224 днів поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу 93-ї ОМБр.

Один з піхотинців з позивним Блондин розповів, що бійці декілька разів намагалися здійснити ротацію, проте ці спроби зривали росіяни. Цього разу багато в чому посприяла погода, тому їх успішно змінила інша група військових.

За весь період перебування на позиціях воїнам вдалось знищити більше десятка окупантів
фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

Наймолодший серед них – 21-річний військовий на позивний Жид – згадує, що росіяни почали атакувати їх дронами майже одразу після того, як група зайшла на позицію. «Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за пів години, як ми змінили групу. На нас витратили, мабуть, FPV-дронів сорок», – каже він.

Боєць розповів, що таким чином противник два дні безперестанку намагався знищити розташування піхотинців. Крім того, воїн зазнав кульового поранення в ногу, коли виходив з укриття, щоб забрати коробку з отрутою від щурів – цинком. Він згадує, що навіть не зрозумів, звідки по ньому вели вогонь, але з допомогою ліків, які їм скидали з дронів, поранення швидко зажило.

Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї бригади «Холодний Яр» успішно залишили позиції
фото: 93-тя ОМБр «Холодний Яр»

За весь період перебування на позиціях воїнам вдалось знищити більше десятка окупантів – основну ж роботу по зачистці живої сили ворога виконували дронарі. Прямий контакт відбувався переважно під час туману та дощу, коли росіянам вдавалось наблизитись до піхоти впритул.

До слова, український військовий, солдат 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Дмитро Ященко майже 90 днів провів у боях за Покровськ. Частину цього часу він залишався один на позиції, без зв’язку, води та їжі, відбиваючи штурми російських військ. 

Читайте також:

Читайте також

Трамп заявив, що США завдали превентивних ударів, бо Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї
Іран пішов на контакт: Трамп зробив несподівану заяву
1 березня, 18:59
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
Головком ЗСУ озвучив нову чисельність ворожого контингенту, яку готує Кремль
3 березня, 19:08
Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
5 березня, 10:01
Мельник брав участь у захисті Батьківщини під час антитерористичної операції
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Петра Мельника
10 березня, 09:00
На Донеччині головком відвідав частини та підрозділи Сил оборони, які воюють на найгарячіших напрямках
Посилення оборони Донеччини. Сирський ухвалив рішення
10 березня, 10:11
У профільній асоціації наголошують, що якщо обмеження для військових буде введено, то це не дасть очікуваного ефекту
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
10 березня, 12:03
Ворог пошкодив чимало будинків у Краматорську
Ворог вдарив по Краматорську: поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівки (фото)
11 березня, 10:15
За словами американського президента, Іран не здатен протистояти військовій силі США
Трамп оголосив про удар по «перлині іранської нафтової індустрії»
14 березня, 01:42
Під Черніговом БпЛА вибухнув поблизу блокпоста
Дрон атакував блокпост біля Чернігова, є загиблий та поранені серед військових (оновлено)
15 березня, 14:27

Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника
Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника
Цивільні підрозділи ППО почали захищати порти та залізницю від російських дронів
Цивільні підрозділи ППО почали захищати порти та залізницю від російських дронів
Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ
Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ
«Газпром» і «Роснєфть» причетні до депортації українських дітей: дослідження
«Газпром» і «Роснєфть» причетні до депортації українських дітей: дослідження

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
