Бійці «Холодного яру» тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні поспіль

Попри кілька зірваних ворогом ротацій, бійцям вдалося успішно вийти з позицій

Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» успішно вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку в Донецькій області. Вони тримали оборону протягом 224 днів поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу 93-ї ОМБр.

Один з піхотинців з позивним Блондин розповів, що бійці декілька разів намагалися здійснити ротацію, проте ці спроби зривали росіяни. Цього разу багато в чому посприяла погода, тому їх успішно змінила інша група військових.

За весь період перебування на позиціях воїнам вдалось знищити більше десятка окупантів

Наймолодший серед них – 21-річний військовий на позивний Жид – згадує, що росіяни почали атакувати їх дронами майже одразу після того, як група зайшла на позицію. «Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за пів години, як ми змінили групу. На нас витратили, мабуть, FPV-дронів сорок», – каже він.

Боєць розповів, що таким чином противник два дні безперестанку намагався знищити розташування піхотинців. Крім того, воїн зазнав кульового поранення в ногу, коли виходив з укриття, щоб забрати коробку з отрутою від щурів – цинком. Він згадує, що навіть не зрозумів, звідки по ньому вели вогонь, але з допомогою ліків, які їм скидали з дронів, поранення швидко зажило.

Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї бригади «Холодний Яр» успішно залишили позиції

За весь період перебування на позиціях воїнам вдалось знищити більше десятка окупантів – основну ж роботу по зачистці живої сили ворога виконували дронарі. Прямий контакт відбувався переважно під час туману та дощу, коли росіянам вдавалось наблизитись до піхоти впритул.

До слова, український військовий, солдат 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Дмитро Ященко майже 90 днів провів у боях за Покровськ. Частину цього часу він залишався один на позиції, без зв’язку, води та їжі, відбиваючи штурми російських військ.