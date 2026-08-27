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Буданов відреагував на заклик мобілізовувати українських жінок

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Буданов відреагував на заклик мобілізовувати українських жінок
Буданов пояснив, чи є необхідність мобілізовувати жінок
фото: «Укрінформ»

Керівник Офісу президента поставив під сумнів доцільність такої ініціативи

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає дивною ідею щодо мобілізації жінок в Україні. За його словами, наразі необхідності в такому рішенні немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини.LIVE».

Буданов поставив під сумнів доцільність мобілізації жінок за нинішньої ситуації. «Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно», – заявив керівник Офісу президента.

Він наголосив, що наразі необхідності у мобілізації жінок в Україні немає.

Тема можливої мобілізації жінок почала активно обговорюватися після заяви спецпредставника президента США Кіта Келлога. Він висловив думку, що українських жінок також варто мобілізовувати, оскільки вони можуть воювати не гірше за чоловіків.

На тлі дискусії голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що примусової мобілізації жінок в Україні немає і вона не планується. Жінки можуть долучатися до Сил оборони добровільно.

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки також повідомили, що жодних законопроєктів або ініціатив щодо мобілізації жінок наразі не розглядають.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що у Генштабі обговорюють можливі зміни мобілізаційного віку.

Зокрема, йдеться про можливість зниження верхньої межі мобілізації до 50–55 років. Остаточного рішення наразі немає. Водночас питання мобілізації чоловіків молодших за 25 років не розглядається.

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Теги: Україна військовозобов'язаний військові мобілізація Кирило Буданов

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