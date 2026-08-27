Найпотужніша зброя України: NYT показав систему, що стримує РФ

Полковник Мартиненко: «Дельта» стала нервовою системою армії дронів

Програмне забезпечення «Дельта» об'єднує розвідувальні дані з поля бою і допомагає ЗСУ створювати суцільну «зону ураження» завширшки в кілька кілометрів, де ворожу техніку виявляють і знищують лічені секунди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

Як працює «Дельта»

Система зводить в єдину платформу відео з розвідувальних дронів, перехоплені радіопереговори та супутникові знімки, після чого допомагає визначати цілі. Далі «Дельта» розподіляє їх між тисячами розвідувальних і ударних безпілотників, які працюють цілодобово. Саме завдяки цьому, за оцінкою видання, українським силам вдалося практично зупинити просування росіян на окремих ділянках фронту.

На екранах, де в реальному часі транслюється відео з дронів, техніка супротивника позначена зеленим кольором, українські підрозділи – синім, а оранжевий з'являється, коли розпізнати, хто саме перебуває в кадрі, не вдається.

Курує розробку програмного забезпечення для Міністерства оборони України полковник Артем Мартиненко. За його словами, «Дельта» перетворилася на нервову систему армії дронів, яка практично зупинила наступ російських військ.

фото з відкритих джерел

Увага заходу до українського досвіду

Технологією зацікавилися й західні військові. Міністр армії США Деніел Дрісколл назвав програмне забезпечення «абсолютно неймовірним» і визнав, що американські підрозділи відстають у цьому напрямку.

Про наявність такого відставання сили НАТО дізналися на власному досвіді. Минулого року під час навчань у Естонії українські підрозділи безпілотників завдали відчутного удару по формуваннях Альянсу, продемонструвавши, наскільки далеко Україна просунулася у веденні дронової війни.

На думку експертів, подібні до «Дельти» системи – це новий рубіж у веденні бойових дій. Оскільки поле бою й так переповнене безпілотниками, перемога дедалі менше залежить від їхньої кількості й дедалі більше – від швидкості, з якою їх можна спрямувати на ціль.

фото: Міноборони України

Перегони України та Росії за кращий ШІ

Київ і Москва змагаються за створення ефективнішої системи управління боєм, і обидві сторони роблять ставку на штучний інтелект. Українські військові навчають алгоритми розпізнавати цілі на основі мільйонів годин відео з поля бою, зібраних дронами, і планують інтегрувати штучний інтелект у всі компоненти «Дельти».

Керівник центру штучного інтелекту Міністерства оборони Данило Цвок під час інтерв'ю в Києві представив нову розробку своєї команди – ШІ-помічника SPECTR. Це, по суті, чат-бот для поля бою, який інтегрується з «Дельтою» та іншим програмним забезпеченням і здатен відповідати на запитання командирів. Найближчим часом інструмент планують випробувати під час планування бойових операцій.

Нагадаємо, раніше ексголова Google Ерік Шмідт розповідав, що головними символами військової могутності замість танків і авіаносців стають дані, штучний інтелект і рої дешевих автономних дронів, а «Дельту» назвав унікальним технологічним активом України.