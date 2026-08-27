Найпотужніша зброя України: NYT показав систему, що стримує РФ
Полковник Мартиненко: «Дельта» стала нервовою системою армії дронів
Програмне забезпечення «Дельта» об'єднує розвідувальні дані з поля бою і допомагає ЗСУ створювати суцільну «зону ураження» завширшки в кілька кілометрів, де ворожу техніку виявляють і знищують лічені секунди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.
Як працює «Дельта»
Система зводить в єдину платформу відео з розвідувальних дронів, перехоплені радіопереговори та супутникові знімки, після чого допомагає визначати цілі. Далі «Дельта» розподіляє їх між тисячами розвідувальних і ударних безпілотників, які працюють цілодобово. Саме завдяки цьому, за оцінкою видання, українським силам вдалося практично зупинити просування росіян на окремих ділянках фронту.
На екранах, де в реальному часі транслюється відео з дронів, техніка супротивника позначена зеленим кольором, українські підрозділи – синім, а оранжевий з'являється, коли розпізнати, хто саме перебуває в кадрі, не вдається.
Курує розробку програмного забезпечення для Міністерства оборони України полковник Артем Мартиненко. За його словами, «Дельта» перетворилася на нервову систему армії дронів, яка практично зупинила наступ російських військ.
Увага заходу до українського досвіду
Технологією зацікавилися й західні військові. Міністр армії США Деніел Дрісколл назвав програмне забезпечення «абсолютно неймовірним» і визнав, що американські підрозділи відстають у цьому напрямку.
Про наявність такого відставання сили НАТО дізналися на власному досвіді. Минулого року під час навчань у Естонії українські підрозділи безпілотників завдали відчутного удару по формуваннях Альянсу, продемонструвавши, наскільки далеко Україна просунулася у веденні дронової війни.
На думку експертів, подібні до «Дельти» системи – це новий рубіж у веденні бойових дій. Оскільки поле бою й так переповнене безпілотниками, перемога дедалі менше залежить від їхньої кількості й дедалі більше – від швидкості, з якою їх можна спрямувати на ціль.
Перегони України та Росії за кращий ШІ
Київ і Москва змагаються за створення ефективнішої системи управління боєм, і обидві сторони роблять ставку на штучний інтелект. Українські військові навчають алгоритми розпізнавати цілі на основі мільйонів годин відео з поля бою, зібраних дронами, і планують інтегрувати штучний інтелект у всі компоненти «Дельти».
Керівник центру штучного інтелекту Міністерства оборони Данило Цвок під час інтерв'ю в Києві представив нову розробку своєї команди – ШІ-помічника SPECTR. Це, по суті, чат-бот для поля бою, який інтегрується з «Дельтою» та іншим програмним забезпеченням і здатен відповідати на запитання командирів. Найближчим часом інструмент планують випробувати під час планування бойових операцій.
Нагадаємо, раніше ексголова Google Ерік Шмідт розповідав, що головними символами військової могутності замість танків і авіаносців стають дані, штучний інтелект і рої дешевих автономних дронів, а «Дельту» назвав унікальним технологічним активом України.
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