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Косово різко відреагувало на заяву Зеленського у Сербії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Косово різко відреагувало на заяву Зеленського у Сербії
У столиці Косово зняли з будівлі український прапор
фото: скріншот із відео

Мер Приштини зняв із будівлі банер на підтримку України

Міський голова столиці Косова Приштини Перпарім Рама відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського під час візиту до Сербії. Посадовець показав відео з демонтажем українського банера в місті. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

Рама оприлюднив відео, на якому видно зняття українського банера із написом Free Ukraine у Приштині. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що позиція стосовно Косова залишається незмінною – Україна поважає територіальний суверенітет Сербії.

Міський голова зазначив, що столиця Косова виявляє солідарність із народами, які стикаються з війною, проте наголосив, що «повага має бути взаємною».

«Наші емпатія та солідарність завжди будуть із народами, які стикаються з війною, насильством і переслідуваннями. Адже ми краще, ніж багато інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність і право існувати як держава. Але жодна кауза і жодна політика не можуть будуватися шляхом приниження громадянства Косова та жертви його народу», – написав Рама.

Косово, колишня провінція Сербії, оголосила незалежність 2008 року – це визнали більшість країн Заходу, але не визнала Сербія і деякі інші країни, зокрема росія і Китай.

У 2013 році між Косовом і Сербією було укладено угоду про нормалізацію відносин, яка містить план поступового розв'язання взаємних проблем. Проте сторони не завжди дотримувалися домовленостей, що періодично спричинювало напруженість.

Востаннє напруженість між Косовом і Сербією зросла у квітні 2023 року, коли на півночі Косова, де проживають переважно серби, відбулися муніципальні вибори. Без голосів сербської громади перемогу здобули політики албанського походження. Тому стався конфлікт між косовською поліцією і місцевим населенням.

Напруженість досягла кульмінації 29 травня 2023 року, коли місцеві серби зіткнулися із солдатами місії НАТО в Косові – KFOR. У сутичках постраждали десятки людей з обох сторін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді. 

Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст. 

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Теги: прапор незалежність політика Сербія Косово держава Володимир Зеленський Україна суверенітет конфлікт

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