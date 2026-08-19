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США шукають підрядників для виготовлення деталей до Bradley для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США шукають підрядників для виготовлення деталей до Bradley для України
БМП Bradley на озброєнні 82-ї бригади ДШВ ЗСУ, жовтень 2025
Фото: сторінка бригади у Facebook

БМП M2 Bradley – призначена для забезпечення транспортування піхоти на полі бою

Армія США розпочала дослідження ринку з метою пошуку підприємств, здатних постачати дефіцитні та застарілі компоненти для бойових машин піхоти M2A2 ODS-SA Bradley, що передаються Україні. Про це повідомляє видання «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

Головною проблемою залишається те, що значна частина необхідних вузлів та запчастин більше офіційно не випускається через застарілість виробничої бази або припинення діяльності окремих постачальників. До списку критично потрібних деталей входять блоки керування приводом турелі, модулі керування трансмісією, боєприпасні жолоби, лінзові ліхтарі Dialight Corp та інші спеціалізовані комплектуючі.

Майбутній підрядник повинен буде не лише ремонтувати й перевіряти техніку, а й швидко відновлювати виробництво знятих із серії деталей, щоб забезпечити передачу бойових машин Україні без затримок.

Крім того, компанію-виконавця планують залучити до розробки навчальних курсів, посібників та підготовки українських механіків. У військовому командуванні США підкреслюють, що наразі йдеться лише про оцінку спроможностей потенційних виконавців, а не про офіційне оголошення тендера чи укладання контракту.

Як відомо, українські підрозділи протиповітряної оборони стикнулися з гострою нестачею ракет-перехоплювачів до американських систем Patriot, внаслідок чого пускові установки змушені простоювати під час російських атак. Журналісти CNN отримали доступ до позиції Patriot в Україні, де військовослужбовці розкрили критичний стан із забезпеченням боєприпасами.

За словами головного інженера підрозділу Дмитра, його пускова установка не працювала вже протягом шести тижнів через відсутність перехоплювачів. Вперше екіпаж вичерпав увесь запас ракет ще у грудні 2025 року.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання президента Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США. 

Теги: військова техніка війна США Україна

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