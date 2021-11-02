Covid-19 у Харкові: через велику смертність черги в крематорій сягають 10 днів (фото)

Зараз крематорій Харкова дуже завантажений

До будівлі крематорію періодично шикуються невеликі черги

У Харкові у зв'язку із високою смертністю хворих від Covid-19 родичі померлих змушені чекати на кремацію по 10 днів. Про це повідомляє місцевий сайт Newsroom

За інформацією видання, за тиждень у Харківській області від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 180 людей.

«Ми працюємо постійно. Останнім часом роботи стало набагато більше. На мій погляд, це через пандемію», – розповів співробітник харківського крематорію.

До будівлі раз у раз під'їжджають катафалки, періодично шикуються невеликі черги.

За словами подружжя Валентини та Миколи, які втратили двох близьких родичів майже одночасно, чергу на кремацію їм довелося чекати 10 днів.

«У приватній ритуальній службі нам сказали, що зараз крематорій дуже завантажений. 10 днів тіло знаходилося у морзі, і 27-го підійшла черга на кремацію», – зазначила харків'янка.

Про критичну ситуацію в місті повідомили й в одній з харківських фірм з надання ритуальних послуг. «Зараз все завалено тілами – морги, крематорії, збереження. Машин та людей катастрофічно не вистачає... Дуже велика черга (в крематорій). Доведеться чекати від 10 днів до двох тижнів», – зазначили там.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 19,4 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

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Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.