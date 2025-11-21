Частина окупованої Донеччини занурилась у темряву після атаки дронів

Донецьк та частина області залишились без електропостачання

Увечері, 21 листопада тимчасово окупований Донецьк та область атакували дрони. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні пролунали численні вибухи, пише «Главком».

Зазначається, що ударні дрони вдарили по місцевих підстанціях. У повідомленні вказано, що Донецьк та частина області залишились без електропостачання.

Нагадаємо, унаслідок ударів безпілотників пошкоджено дві теплові електростанції у Донецькій області. Через це було зупинено роботу котелень та фільтрувальних станцій.

Раніше Пушилін повідомляв, що через атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися близько 500 тис. осіб у Донецьку, Макіївці, Горлівці та Ясинуомі.

Нагадаємо, уночі 18 листопада в окупованому Зугресі у Донецькій області було атаковано місцеву ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. Ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт.