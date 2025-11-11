Головна Країна Події в Україні
РФ масовано атакувала Краматорськ безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Руйнування у Краматорську
фото: Краматорська міська рада

Ціллю обстрілу стала цивільна інфраструктура та приватний сектор

Місто Краматорськ зазнало масованої атаки БпЛА. Про це пише «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

За інформацією, протягом лише 26 хвилин російські війська застосували сім ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Ціллю обстрілу стала цивільна інфраструктура та приватний сектор міста. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження освітнього закладу та низки житлових будинків.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Як відомо, через удари РФ місто Горішні Плавні на Полтавщині було знеструмлено. 

До слова, російські війська атакували автомобіль за допомогою FPV-дрона. В автівці в цей час перебували журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц та група волонтерів. 

Вершютц розповів, що вони прямували до Костянтинівки разом із представниками гуманітарної організації «Проліска», яка займається евакуацією цивільного населення з прифронтових зон. У машині також були його іспанський колега та знімальна група.

Крім того, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

За останні дні бої в місті різко загострилися після того, як російські підрозділи прорвали українську оборону та увійшли до Покровська. Попри заяви Москви про оточення, Київ наголошує, що активні бойові дії тривають, а українські військові на місцях описують ситуацію як складну.

Теги: Донеччина вибух безпілотник

