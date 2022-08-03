Китай викликав посла США через візит Пелосі на Тайвань

Це перший з грудня 2018 року виклик американського посла в Китаї

Посла США у Китаї Ніколаса Бернса викликали до МЗС КНР. Причиною став візит спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це повідомляє CGTN.

У повідомленні МЗС Китаю зазначається, що Се Фен «передав суворі заяви» проти візиту Пелосі. Інших подробиць не уточнюється.

Будь-яких інших подробиць наразі не уточнюють.

Зазначимо, що це перший з грудня 2018 року виклик американського посла в Китаї – тоді він відбувся на тлі затримання фінансового директора Huawei, яку США оголосили причетною до промислового шпигунства.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. Маневри китайської армії триватимуть з 2 по 7 серпня.