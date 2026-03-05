Яке релігійне свято відзначається 6 березня 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 6 березня: День пам’яті святих 42 мучеників Аморійських

6 березня православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників Аморійських. Це свято присвячене незламності духу, військовій честі та вірності Христу воїнів-сповідників, які обрали смерть замість зради своїх переконань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 42 мучеників Аморійських

6 березня церква згадує подвиг 42 християнських воїнів, які постраждали в IX столітті. Під час облоги візантійського міста Аморія сарацинами, ці воєначальники потрапили в полон до халіфа Ватика. Протягом семи років їх тримали в оковах, морили голодом і піддавали психологічному тиску, обіцяючи свободу та високі посади в обмін на прийняття ісламу.

Серед мучеників особливо виділялися Костянтин, Калліст, Феофіл та Феодор. Вони відповідали своїм катам, що краще помруть за істинного Бога, ніж житимуть у розкошах, зрадивши Його. Не зумівши зломити волю героїв, халіф наказав стратити їх на березі річки Євфрат. Мученики прийняли смерть із молитвою на вустах, ставши «потужним» прикладом стійкості для всіх наступних поколінь воїнів-християн.

Молитва дня

О, святі сорок два мученики Аморійські, воїни Христові непереможні! Ви, що військову мужність із вірою правдивою поєднали і сім років у в'язниці за Христа страждали, почуйте нас у цей час випробувань. Молимо вас: зміцніть дух захисників наших, подайте їм незламність і мудрість. Випросіть у Господа мир для нашої землі та благословення для кожної родини. Нехай ваша стійкість надихає нас стояти за правду до кінця. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали часом весняного рівноважжя світла і тепла. Наші предки вірили у такі прикмети:

Яка погода 6 березня – такою вона буде і протягом усього квітня.

Якщо сонце гріє лагідно – весна буде ранньою, а врожай овочів – щедрим.

Якщо лелеки вже почали повертатися до своїх гнізд – чекайте на дуже тепле та сонячне літо.

Мороз у цей день віщує, що холоди можуть повернутися ще наприкінці березня.

Цей день вважався сприятливим для очищення джерел та колодязів. Люди вірили, що вода на 42 мучеників набуває особливої сили, здатної дарувати здоров’я та витривалість.