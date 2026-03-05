Головна Країна Суспільство
Кінець опалювального сезону: коли в Україні почнуть вимикати тепло

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Кінець опалювального сезону: коли в Україні почнуть вимикати тепло
Опалювальний сезон в Україні триватиме до 31 березня
фото: Pexels

Офіційні терміни опалювального періоду в Україні цьогоріч обмежені 31 березня 2026 року

Відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Але це не означає, що опалення в будинках не вимикатимуть саме до цієї дати, інформує «Главком».

Хоча постанова і визначає 31 березня як кінцеву дату, місцева влада все ще може ухвалити рішення про дострокове відключення, якщо середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль.

Для закладів охорони здоров'я та освіти термін опалення може бути продовжений за окремими рішеннями громад у разі різкого похолодання в квітні.

Вже з 1 квітня теплогенеруючі підприємства почнуть переходити на літній режим роботи. У будинках, обладнаних лічильниками, нарахування за опалення у квітневих платіжках мають бути відсутні або мінімальні (за залишки тепла в системі).

Нагадаємо, генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко роз’яснив, чому кияни отримують збільшені рахунки за електроенергію в періоди тривалих відключень.

Сергій Коваленко пояснював також це тривалими морозами та масованими ударами по енергосистемі. У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план.

Також, за словами Коваленка, рахунки можуть зростати через стрибки споживання після відновлення подачі електрики. Під час запуску електродвигуни в холодильниках, насосах та іншій техніці споживають у 3-7 разів більше, і якщо такі запуски повторюються кілька разів на день, сумарні споживання збільшуються.

