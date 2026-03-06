Головна Країна Суспільство
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свята 6 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 березня у світі відзначають День подяки співробітникам та Всесвітній день лімфедеми. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих 42 мучеників Аморійських.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

День подяки співробітникам

Щорічно в першу п’ятницю березня відзначаємо День подяки співробітникам. Подія з’явилась у 1995 році за ініціативи Боба Нельсона – члена Recognition Professionals International.

День подяки співробітникам має за мету привернення уваги роботодавців до важливості праці співробітників, а також до взаємоповаги. Адже поважне ставлення підвищує продуктивність працівника та робить його більш щасливим.

Всесвітній день лімфедеми

День спрямований на поширення інформації про хронічні набряки та підтримку пацієнтів. Глобальна медична спільнота закликає до покращення методів лікування та ранньої діагностики цього захворювання для підвищення якості життя людей.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 42 мучеників Аморійських

6 березня православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників, які постраждали за віру у IX столітті. Під час війни між візантійським імператором Феофілом та сарацинами місто Аморія було захоплене. У полон потрапили 42 видатні воєначальники, серед яких Костянтин, Феофіл, Калліст та інші.

Сім років воїнів тримали у в'язниці, намагаючись змусити їх зректися християнства та прийняти іслам. Попри тортури та обіцянки почестей, жоден із них не зрадив своєї віри. У 845 році, за відмову зректися Христа, вони були страчені на березі річки Євфрат. Їхній подвиг став «потужним» символом військової честі та непохитної вірності християнським переконанням.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Сонце яскраво світить – чекайте на швидку і теплу весну.
  • Почали повертатися лелеки – літо буде сонячним і врожайним.
  • Сніг тане навколо дерев із крутими краями – весна буде затяжною.
  • Якщо цього дня мороз – попереду ще буде кілька тижнів зимової погоди.

Історичні події

  • 12 до н. е. – імператор Октавіан Август прийняв титул Pontifex Maximus, найважливішу релігійну посаду Риму.
  • 1665 – почав видаватися найстаріший науковий журнал світу – Philosophical Transactions of the Royal Society.
  • 1853 – Театр ла Феніче (Венеція) вперше поставив «Травіату» Джузеппе Верді.
  • 1857 – Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда постановив, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей.
  • 1899 – німецька компанія Bayer отримала патент на торгівельну марку «аспірин»
  • 1902 – засновано футбольний клуб «Реал Мадрид».
  • 1913 – вперше в пресі згадане слово «джаз».
  • 1918 – Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі.
  • 1933 – новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупинив усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії.
  • 1939 – на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
  • 1991 – засновано Національний олімпійський комітет України.
  • 1992 – почався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України.
  • 1995 – федеральні збройні сили РФ після важких двомісячних боїв повністю зайняли Грозний. Унаслідок запеклих сутичок загинули 27 тис. мирних жителів.
  • 2003 – Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний гімн України».

Іменини

День ангела святкують: Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Олена, Юліан.

