«Рашистська педерація». Український суддя перейменував Росію

Суддя наголосив: 2 травня 2023 року Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у росії «рашизмом» та засудила його

Суддя з Одеси Дмитро Гандзій вважає РФ недодержавою, яка 24 лютого 2022 року оголосила Україні відкриту, неспровоковану, агресивну та захватницьку війну

Суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Дмитро Гандзій відмовився виправляти в судовому рішенні описку, «збройна агресія рашистської педерації» на «збройна агресія російської федерації». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Служитель Феміди розглядав цивільний позов про розірвання шлюбу. Позивачем виступив чоловік, який пішов служити у військо з початку повномасштабної війни. Його дружина з дитиною вимушено виїхали до Нідерландів.

«З матеріалів справи вбачається, що протягом останніх років сімейне життя між подружжям не склалось через суперечки, різні характери та погляди на сімейне життя…, беручи до уваги збройну агресію рашистської педерації проти нашої Держави, внаслідок чого позивач був призваний до лав ЗСУ, а відповідачка разом з дитиною була вимушена виїхати як біженці до Королівства Нідерландів на період оголошення воєнного стану, що призвело до негативного ставлення один до одного», – зазначено у судовому рішенні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд розірвав шлюбні узи. Однак адвокат військового подав заяву про виправлення описки в рішенні суду. Зокрема, представник позивача просив виправити вислів суду «беручи до уваги збройну агресію рашистської педерації проти нашої Держави» виправити на «беручи до уваги збройну агресію Російської Федерації проти нашої Держави».

Натомість суддя відмовився вносити правку у своє рішення. Він пояснив, що вказаний вислів («рашистська педерація» – «Главком») жодним чином не впливає на суть прийнятого судом рішення про розірвання шлюбу не може мати наслідків або певних ускладнень для позивача та відповідачки у випадку необхідності легалізації вказаного рішення суду за кордоном.

«(Вислів суду – «Главком») не є опискою або некоректною назвою вказаною недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої Держави відкриту неспровоковану, агресивну та захватницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 9 років. Захват і анексія територій, вбивства, насильство і тортури мирних людей, руйнування об`єктів цивільної і військової інфраструктури, ядерна загроза всі ці злочини здійснює агресор на нашій землі. Людські жертви обраховуються десятками тисяч, переселенці і біженці мільйонами, матеріальні збитки трильйонами», – наголосив український суддя.

дані судового реєстру

Також суддя Дмитро Гандзій додав, що 2 травня 2023 року Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у росії «рашизмом» та засудила його.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, в Україні триває 460-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», одеський суд виніс сенсаційне рішення, призначивши довічне ув’язнення колишньому міліціянту Антону Мисику, обвинуваченого у державній зраді в умовах воєнного стану. Феміда назвала його ідейний ворог України, який страшніший за сто солдат.