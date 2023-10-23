Шестеро військкомів збагатилися на понад 255 млн грн – НАЗК

Однією з найпоширеніших корупційних практик є отримання хабаря за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про результати моніторингу способу життя керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні пів року.

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«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про:

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колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби;

його заступника, начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка, щодо якого НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн та надіслало матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону;

начальника Малиновського районного ТЦК міста Одеси Вячеслава Кушнерова, матеріали щодо ознак незаконного збагачення якого на майже 47 млн грн НАЗК скерувало до СУ ГУНП в Миколаївській області;

начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, у якого НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і передало справу до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону;

заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який також набув 1,8 млн грн необґрунтованих активів, – матеріали справи передано до САП;

начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області – матеріали справи щодо стягнення 4,4 млн грн необгрунтованих активів також передано до САП.

«Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК», – пише агентство.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області посадили до в'язниці співробітника ТЦК, який виявився прихильником кремлівського режиму, який заперечував збройну агресію Росії.