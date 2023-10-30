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Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
Ситуація погіршується, а держава не квапиться її виправляти
фото з відкритих джерел

Дослідження свідчить про те, що більшість біженців не мають бажання повертатись додому

Через повномасштабне вторгнення РФ мільйони українців були змушені шукати безпеки за кордоном і більшість з них не повернеться додому. Про це свідчать результати дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив за підтримки Європейського Союзу, пише «Дзеркало тижня».

Зазначається, що ситуація виглядає сумною – мігрантів молодшого віку повернеться дуже мало, з часом ситуація погіршується, а держава не планує її виправляти. Для того, щоб встановити, скільки вимушених мігрантів повернеться, була використана шкала ймовірностей.

Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика фото 1

Респондентів просили оцінити ймовірність їхнього повернення від 0 до 100 балів (0 – точно не повернуся, 100 – точно повернуся). До завершення війни лише 30% респондентів поставили більш як 50 балів, середня оцінка становить 33 бали. Після закінчення війни ситуація краща – 68% респондентів поставили більш як 50 балів, середня оцінка становить 66 балів.

Таким чином, третина біженців не планує повертатися зовсім, а переважна більшість – не повернеться найближчим часом. Що стосується вікового розподілу, то чим молодша людина, тим менше вона схильна до повернення.

Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика фото 2

Дослідження свідчить, що жителі сходу та півдня України менш схильні до повернення. Крім того, значна частина тих, хто планує повертатися, змінить місце проживання, переїхавши в інший населений пункт чи область. Наприклад, для сходу частка тих, хто точно планує повернутися до свого населеного пункту, становить лише 50% (для інших регіонів це 67-88%), інша ж половина розглядає інші населені пункти або взагалі не знає, куди повертатися.

Нагадаємо, українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Ці зміни стосуватимуться лише новоприбулих до країни.

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Теги: мігранти українці Європейський союз

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