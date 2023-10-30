Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Дослідження свідчить про те, що більшість біженців не мають бажання повертатись додому

Через повномасштабне вторгнення РФ мільйони українців були змушені шукати безпеки за кордоном і більшість з них не повернеться додому. Про це свідчать результати дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив за підтримки Європейського Союзу, пише «Дзеркало тижня».

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Зазначається, що ситуація виглядає сумною – мігрантів молодшого віку повернеться дуже мало, з часом ситуація погіршується, а держава не планує її виправляти. Для того, щоб встановити, скільки вимушених мігрантів повернеться, була використана шкала ймовірностей.

Респондентів просили оцінити ймовірність їхнього повернення від 0 до 100 балів (0 – точно не повернуся, 100 – точно повернуся). До завершення війни лише 30% респондентів поставили більш як 50 балів, середня оцінка становить 33 бали. Після закінчення війни ситуація краща – 68% респондентів поставили більш як 50 балів, середня оцінка становить 66 балів.

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Таким чином, третина біженців не планує повертатися зовсім, а переважна більшість – не повернеться найближчим часом. Що стосується вікового розподілу, то чим молодша людина, тим менше вона схильна до повернення.

Дослідження свідчить, що жителі сходу та півдня України менш схильні до повернення. Крім того, значна частина тих, хто планує повертатися, змінить місце проживання, переїхавши в інший населений пункт чи область. Наприклад, для сходу частка тих, хто точно планує повернутися до свого населеного пункту, становить лише 50% (для інших регіонів це 67-88%), інша ж половина розглядає інші населені пункти або взагалі не знає, куди повертатися.

Нагадаємо, українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Ці зміни стосуватимуться лише новоприбулих до країни.