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Європол приєднався до слідчої групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європол приєднався до слідчої групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні
Європол надаватиме свої знання та досвід у сфері воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів
фото з відкритих джерел

Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам спільної слідчої групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні

Агентство Євросоюзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) долучилось до спільної слідчої групи (JIT) щодо розслідування тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні. Про це повідомила пресслужба Європолу.

Зазначається, що генеральні прокурори семи країн-учасниць і виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле підписали відповідну угоду під час 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів Євроюсту.

Згідно зі своїм мандатом, Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам JIT. Крім того, Європол підтримуватиме збір та аналіз даних, законно отриманих із відкритих джерел, таких як соціальні медіа, телевізійні та радіомовлення, відомих разом як розвідка з відкритих джерел (OSINT).

Відомство також надаватиме свої знання та досвід у сфері воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів за допомогою проекту аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).

Нагадаємо, що JIT була створена 25 березня 2022 року Литвою, Польщею та Україною за підтримки Євроюсту. 31 травня 2022 року членами стали Естонія, Латвія та Словаччина, а 13 жовтня 2022 року – Румунія. 25 квітня Європол приєднується до Євроюсту та Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), як учасників JIT. 3 березня 2023 року сім національних органів JIT підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством юстиції США.

З березня минулого року Агентство провело 19 координаційних зустрічей JIT та інших національних органів, які розслідують ймовірні тяжкі міжнародні злочини, скоєні в Україні.

Теги: війна Європейський союз

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