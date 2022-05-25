Чи покращується ситуація в країні? Соціологи розповіли про настрої українців

Значно більше українців стало вважати, що центральні органи влади справляються майже з усіма своїми обов'язками

79% вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку

Думка населення щодо правильності напрямку, в якому йдуть справи в країні, майже не змінилася – абсолютна більшість (79%) дає схвальну відповідь. Про це свідчать нові дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За цим питанням спостерігаються незначні відмінності в різних регіонах та вікових групах. Втім, кількість позитивних відповідей не опускається нижче трьох чвертей (74% на півдні та серед респондентів віком від 30 до 39 років).

За пів року значно більше українців стало вважати, що центральні органи влади справляються майже з усіма своїми обов'язками: з кінця 2021 року цей показник зріс з 5% до 54%.

Водночас зменшилася кількість людей, які вважають, що органи влади майже не справляються зі своїми обов’язками — з 44% до 4%. Трохи більш стриманими є оцінки мешканців сходу. Серед вікових груп вищі оцінки характерні для молоді.

Окрім того, 79% вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. У цьому питанні на тлі опору російському вторгненню теж відбувся різкий стрибок; якщо ще у лютому лише 25% українців казали, що справи йдуть у правильному напрямку, то вже у березні цей показник зріс до 76%.

Також покращилися оцінки співвідношення досягнень та невдач України за часи її незалежності. Наприкінці 2021 року 53% людей вважали, що за цей період переважали невдачі, а у травні 2022 року ця кількість зменшилися до 30%. До всього, найбільша кількість негативних оцінок характерна для мешканців центрального регіону, а найменша — для мешканців сходу.

Покращилися навіть оцінки умов життя для більшості населення України: зараз 59% українців вважають, що умови є загалом задовільними, тоді як наприкінці 2021 року так казали лише 34%. Проте серед мешканців півдня та сходу нині дещо більша кількість опитаних називала умови життя поганими.

Змінилися й думки про майбутнє України: кількість людей, які вважають, що ситуація покращуватиметься, упродовж пів року зросла з 13% до 76%. Всі регіони вірять у краще майбутнє України приблизно однаково.

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