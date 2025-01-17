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2024 рік став найтеплішим в історії спостережень – науковці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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2024 рік став найтеплішим в історії спостережень – науковці
Останнім часом у світі було не один чи два рекордні роки, а ціла 10-річна серія
фото з відкритих джерел

У світі прискорюється глобальне потепління

У 2024 році середня температура поверхні Землі зросла на 1,55 °C. Це свідчить про те, що минулий рік став найтеплішим за всю історію спостережень. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація.

Зазначається, щр висновок зроблено на основі кількох джерел: із Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, Японського метеорологічного агентства, NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, Метеорологічного бюро Великобританії у співпраці з Кліматичним дослідницьким підрозділом Університету Східної Англії.

Усі шість наборів даних визначають 2024 рік як найтепліший за всю історію спостережень, і всі вони наголошують на прискоренні потепління. Водночас не всі демонструють температурну аномалію вище від 1,5 °C через відмінності в методологіях.

У звіті повідомляється, що останнім часом було не один чи два рекордні роки, а ціла 10-річна серія.

«Це супроводжували руйнівна й екстремальна погода, підвищення рівня моря й танення льодів, і все це спричинили рекордні рівні парникових газів через діяльність людини», – заявила генсек ВМО Селеста Сауло.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш додав, що спекотні дні 2024 року потребуватимуть новаторських заходів із боротьби зі зміною клімату 2025 року.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

Крім західних областей та південного заходу, в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. В більшості західних областей вночі та вранці місцями туман.

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Теги: синоптик рекорд Антоніу Гутерріш зима прогноз погоди погода

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