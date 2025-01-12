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Офіцер Нацгвардії розповів, як тепла зима поламала плани росіян на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Офіцер Нацгвардії розповів, як тепла зима поламала плани росіян на фронті
Hосійська армія вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які вони запланували для своєї зимової кампанії
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

За теплої погоди важко використовувати навіть розвідувальні дрони через постійні перепади вологості і температури

Російській окупаційній армії не вдається повністю використати свій військовий потенціал на фронті через погодні умови. Росіяни розраховували на холодну зиму, а тепло їм заважає. Про це повідомив офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України Володимир Черняк в коментарі телеканалу «Ми Україна».

За його словами, російська армія вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які вони запланували для своєї зимової кампанії, але їм це не вдається в умовах бездоріжжя.

«Очевидно, вони очікували, що все замерзне, і річки в тому числі. Це дало б їм можливість використовувати свою бронетехніку на повну, посилити свою піхоту танками, БТР і піти в повноцінний наступ. Проте з сучасними погодними умовами, станом, якими вони є зараз, це практично неможливо», – зазначив Черняк.

Офіцер НГУ пояснив, що за таких погодних умов важко використовувати навіть розвідувальні дрони через постійні перепади вологості і температури.

«На нашому напрямку противник використовує той ресурс, якому все одно, – піхоту», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади зафіксували чергове порушення правил ведення війни російськими військовими. На кадрах зображено, як російські військові переодягнені в цивільний одяг переміщаються по населеному пункту. 

Нагадаємо, що у місті Губкін Білгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ «Сєвєр» російської окупаційної армії. 

Нині триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: армія військові Україна наступ росіяни

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