Чи повернуться українці в Україну? Ексглава МЗС висловив прогноз

Лариса Голуб
glavcom.ua
За словами Кулеби, в країну після війни повернеться дуже мало українців
фото: скрин з відео

Кулеба переконаний, що чим довше триває війна, тим глибше люди пускають коріння за кордоном

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону висловив неочікуваний і досить жорсткий прогноз щодо демографічного майбутнього країни. На думку дипломата, Україні варто готуватися до того, що значна частина громадян, які виїхали через війну, вже ніколи не повернеться додому, інформує «Главком».

За словами ексглави закордонного відомства, чим довше триває війна, тим глибше люди пускають коріння за кордоном: діти йдуть у місцеві школи, дорослі знаходять стабільну роботу та купують житло. Для багатьох «поріг повернення» вже пройдено.

«Давайте не займатися самообманом. Меншість повернеться, я б сказав, критична меншість», – заявив Дмитро Кулеба.

Кулеба прогнозує, що масового «хвильового» повернення після формального закінчення бойових дій не відбудеться.

«Я кажу, кохана, там в Україні закінчилась війна, відбувається відновлення, є робота. Що мені дружина скаже? Скаже: «Ти що, здурів? Ми виїхали, ледь-ледь пройшли, дитина адаптувалася. У дитини нові друзі, ми ледь-ледь знайшли роботу. Тепер ти хочеш все знову зірвати, поламати, повернутися. При тому, що ніхто не дасть гарантії, що через рік не треба буде знову пакувати манатки і тікати».  Це ж на рівні банальної побутової дискусії все вирішується», – зауважив колишній міністр.

Дипломат підкреслив, що людей неможливо повернути гаслами чи закликами до патріотизму.

«Якщо українська держава не розгорне якісно нову політику щодо українців за кордоном, то у наступному поколінні цифра в 11 млн. в половину точно зменшиться. Тобто, за одне покоління відбудеться асиміляція», – констатував Кулеба.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив невідомі раніше деталі телефонної розмови Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним, що сталася влітку 2020 року. За словами дипломата, під час обговорення ситуації на Донбасі та виконання «Мінських домовленостей» Путін втратив самоконтроль та перейшов на прямі звинувачення.

Зауважимо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що базовим сценарієм для України у 2026 році залишається продовження війни. За словами Кулеби, після повернення до складу російської делегації Володимира Мединського стало очевидно, що Москва «нікуди не поспішає» з реальними домовленостями.

Кулеба також прокоментував можливий вплив команди Дональд Трамп на Кремль. На його думку, Трамп має інструменти впливу на Путіна, але не користується ними.

