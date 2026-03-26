«Ви Захарченка убили». Ексглава МЗС пригадав, як Путін зірвався на Зеленського

glavcom.ua
За словами Кулеби, диктатор намагався звинуватити Україну в ліквідації Олександра Захарченка
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону розкрив невідомі раніше деталі телефонної розмови Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним, що сталася влітку 2020 року, інформує «Главком».

За словами дипломата, під час обговорення ситуації на Донбасі та виконання «Мінських домовленостей» Путін втратив самоконтроль та перейшов на прямі звинувачення.

«Розмова була важка», – згадує колишній міністр. Та така, що за словами Кулеби, Путін просто вийшов з себе.

«Одного разу він зірвався на емоцію. Це коли він там прямо рявкнув у трубку: «Ви Захарченка вбили», – пригадує колишній міністр закордонних справ України. Щоправда, після цього, як стверджує Кулеба, російській диктатор швидко опанував себе і повернувся до розмови більш спокійно.

Ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка було вбито 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані «Сєпар» у центрі Донецька. Смертельне поранення у голову призвело до його загибелі на місці. У самопроголошеній «республіці» та РФ звинуватили Україну, тоді як українська сторона пов’язала вбивство з внутрішніми розбірками або діями російських спецслужб.

Кулеба розповів також ще деякі подробиці цієї розмови. Він зауважив, що Путін звертався до Зеленського виключно Володимир Олександрович.

«Так. Володимир Олександрович, Володимир Володимирович, це все було дуже-дуже максимально протокольно», – розповів Кулеба. Також він зазначив, що вже тоді було зрозуміло, що Путін розчарувався в Зеленському. 

«Путін думав, що з Зеленським буде легко реалізувати російський сценарій реінтеграції Донецька та Луганська на умовах, які б, по суті, дали Росії право вето на ключові питання внутрішнього та зовнішнього розвитку України», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що базовим сценарієм для України у 2026 році залишається продовження війни. За словами Кулеби, після повернення до складу російської делегації Володимира Мединського стало очевидно, що Москва «нікуди не поспішає» з реальними домовленостями.

Кулеба також прокоментував можливий вплив команди Дональд Трамп на Кремль. На його думку, Трамп має інструменти впливу на Путіна, але не користується ними.

