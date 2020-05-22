У Міносвіти пояснили, як працюватимуть дитячі садки під час карантину



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У Міносвіти розкрили особливості роботи дитячих садків під час карантину

Дітям будуть вимірювати температуру кожні чотири години

В українських дитячих садках після їх відкриття дітям та співробітникам будуть вимірювати температуру. У тому випадку, якщо вона перевищить 37,2 градуси, їх не будуть допускати в заклад.

Про це повідомила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

«Перед входом їм виміряють температуру. Якщо температура висока, їх не будуть допускати в заклад. Батьки повинні забрати їх додому. Садочки ми відкриваємо з 25 травня, але за умови створення безпечних умов», - зазначила Мандзій.

Чиновниця уточнила, що дітям повинні вимірювати температуру кожні чотири години.

«Якщо протягом дня піднімається температура, дитині повинні створити умови, щоб вивчити її стан», - зазначила Мандзій.

Що стосується прогулянок на вулиці, то важливо, стверджує Мандзій, забезпечити соціальну дистанцію.

«Головне - забезпечити соціальну дистанцію між групами, щоб діти менше контактували між собою, але при цьому взаємодіяли. Вихователі мають достатньо досвіду та засоби для таких умов», - сказала вона, уточнивши, що всі іграшки повинні бути продезінфіковані.

Мандзій додала, що якщо під час їжі діти раніше сиділи за столом по чотири людини, то тепер по двоє по діагоналі.

Також міністерка освіти Любомира Мандзій повідомила, що українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Навчання триватиме до кінця травня у дистанційній формі.

Джерело: Ліга.net