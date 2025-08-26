Головна Країна Події в Україні
Оновлено порядок перетину кордону, зупинено просування росіян. Головне за 26 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

Росія атакувала шахту на Донеччині, Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині, Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених. «Главком» склав добірку новин 26 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія атакувала шахту на Донеччині

Сьогодні, 26 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку на шахту ДТЕК. Через обстріл загинув один працівник, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Внаслідок обстрілу підприємств вугільної галузі на Донеччині постраждали четверо працівників. Один із них загинув, ще один перебуває у тяжкому стані, двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Також у результаті обстрілу були знеструмлені підстанції, які живили вугільні шахти, внаслідок чого під землею опинилися заблокованими 148 гірників.

«Завдяки швидкій та злагодженій роботі енергетиків і рятувальників усіх заблокованих гірників підняли на поверхню. Наразі життю та здоров’ю шахтарів нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

Генеральний штаб Збройних Сил України прокоментував публікацію DeepState про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині, інформує «Главком».

За повідомленням Генштабу, Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке попри всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка: «Наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками».

Генштаб спростував інформацію про окупацію росіянами двох населених пунктів.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію російськими військами двох сіл на Дніпропетровщині. За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку.

Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених

Під час обміну полоненими Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, а також обговорили формування передачі гуманітарних посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової. У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин», – написав він.

Уряд ухвалив рішення щодо виїзду чоловіків до 22 років за кордон

Сьогодні, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – наголосила Свириденко.

Сирський повідомив про позитивні тенденції на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський. У центрі обговорення були ситуація на фронті та на прикордонні з Росією й Білоруссю, формування резервів, робота з партнерами над безпековими гарантіями для нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сирського.

Сирський доповів Зеленському про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони. «Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів. На перешкоді їм стоїть українська армія, яка опирається на весь український народ, відчуваючи його підтримку», – сказав він.

«Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав: «Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму. Працюємо далі пліч-о-пліч, щоб забезпечити військо всім необхідним для відстоювання незалежності України».

