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Російська фігуристка розповіла, як до неї домагався тренер, коли їй було 11 років

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російська фігуристка розповіла, як до неї домагався тренер, коли їй було 11 років
16-річна Жиліна розповіла про домагання з боку тренера та хореографа Розанова

Жиліна: Розанов приходив до мене в номер, пропонував зробити масаж

16-річна російська фігуристка Вероніка Жиліна розповіла про домагання з боку тренера та хореографа Сергія Розанова, з яким вона раніше працювала. Про це повідомляє «Главком».

«Було в Кисловодську на зборах, що Сергій Розанов приходив до мене в номер, пропонував і довго вмовляв зробити мені масаж, я відмовлялася (я тоді в номері одна жила). Те саме було в залі, теж у Кисловодську, після розминки, там він уже наполягав, коли всі спортсмени та тренери вже вийшли із зали. Приходив із банкою пива і тренував мене в номері», – заявила Жиліна.

Раніше мати Жиліної Людмила Алферова писала в соціальних мережах, що Розанов домагався до її дочки, коли їй було 11 років.

У 2020-2021 роках хореограф працював в Академії Євгена Плющенка, раніше – у групі Етері Тутберідзе.

Нагадаємо, чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинувачують у сексуальному насильстві над двома малолітніми дітьми.

Дотту пред'явлено два обвинувачення у діях щодо хлопчика та дівчинки, яким на момент передбачуваних інцидентів було близько 10 років.

У судових документах стверджується, що чемпіон світу понад 25 років тому напав на дівчинку. Прокурори стверджують, що він «дав їй вказівку зняти нижню частину одягу», а потім «оголив свій статевий орган, перш ніж напасти на дитину».

У другому звинуваченні стверджується, що Дотт роздягнувся догола і увійшов у душ, коли хлопчик купався. Його також підозрюють у сексуальному насильстві над хлопчиком протягом 2006-2010 років.

47-річний шотландець Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки). Він також є батьком двох дітей.

Як повідомлялося, Дані Алвеса було виправдано у справі про зґвалтування.

20 січня 2023 року колишнього гравця збірної Бразилії заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.

У березні 2024 року Алвеса було визнано винним і засуджено до 4,5 років в'язниці та ще 5 років умовно. Сторона гравця подала апеляцію на це рішення. Наприкінці березня він вийшов на волю під заставу у розмірі 1 млн. євро.

Верховний суд Каталонії розглянув справу та скасував вирок першої інстанції через брак доказів. У рішенні суду вказується, що фактів недостатньо, щоб знехтувати презумпцією невинності.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, та апеляцію з боку ймовірної жертви, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У складі «Барселони» бразилець став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Теги: діти педофіл росія фігурне катання

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