Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи

Влада окупованого півострова не здатна стабілізувати постачання бензину для цивільних потреб

В окупованому Севастополі масово скасовують публічні та масові заходи через гостру нестачу бензину, регулярні атаки безпілотників і ракетні обстріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Зокрема, окупанти терміново скасували свято на Малаховому кургані, яке мало відбутися 14 червня до Дня Севастополя (243-річчя міста). У пресслужбі музею оборони Севастополя заявили, що рішення ухвалили заради «забезпечення безпеки», оскільки гарантувати її на тлі повітряних загроз неможливо.

Окрім цього, через загрози та логістичну кризу скасовано інші події:

Спортивні змагання: Місцева федерація художньої гімнастики скасувала міські змагання «Севастопольський вальс» та відкритий кубок «Легенда Херсона». Організатори визнали, що оперативна обстановка не дозволяє безпечно провести заходи навіть за наявності укриттів, а дефіцит палива унеможливлює доставку команд та нормальну роботу екстренних служб.

Місцева федерація художньої гімнастики скасувала міські змагання «Севастопольський вальс» та відкритий кубок «Легенда Херсона». Організатори визнали, що оперативна обстановка не дозволяє безпечно провести заходи навіть за наявності укриттів, а дефіцит палива унеможливлює доставку команд та нормальну роботу екстренних служб. Фестивалі: Організатори «Зльоту рідних сердець», запланованого на 19–23 червня, також оголосили про скасування через загальну напругу в місті.

Організатори відкрито визнали, що через дефіцит палива неможливо доставити команди на змагання та забезпечити роботу екстрених служб.

Паливний колапс на півострові загострився після серії успішних ударів українськоїх армії по нафтобазах та логістичних вузлах загарбників. Наразі окупаційна влада не здатна стабілізувати постачання бензину для цивільних потреб і роботи рятувальників.

«Главком» писав, що Магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.

Нагадаємо, після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії.

Зауважимо, у ніч на 11 червня було атаковано декілька мостів між Кримом та Херсонською областю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.