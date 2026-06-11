Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи
В окупованому Криму скасовуються розважальні заходи
фото: російські медіа

Влада окупованого півострова не здатна стабілізувати постачання бензину для цивільних потреб 

В окупованому Севастополі масово скасовують публічні та масові заходи через гостру нестачу бензину, регулярні атаки безпілотників і ракетні обстріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Зокрема, окупанти терміново скасували свято на Малаховому кургані, яке мало відбутися 14 червня до Дня Севастополя (243-річчя міста). У пресслужбі музею оборони Севастополя заявили, що рішення ухвалили заради «забезпечення безпеки», оскільки гарантувати її на тлі повітряних загроз неможливо.

Окрім цього, через загрози та логістичну кризу скасовано інші події:

  • Спортивні змагання: Місцева федерація художньої гімнастики скасувала міські змагання «Севастопольський вальс» та відкритий кубок «Легенда Херсона». Організатори визнали, що оперативна обстановка не дозволяє безпечно провести заходи навіть за наявності укриттів, а дефіцит палива унеможливлює доставку команд та нормальну роботу екстренних служб.
  • Фестивалі: Організатори «Зльоту рідних сердець», запланованого на 19–23 червня, також оголосили про скасування через загальну напругу в місті.

Організатори відкрито визнали, що через дефіцит палива неможливо доставити команди на змагання та забезпечити роботу екстрених служб.

Паливний колапс на півострові загострився після серії успішних ударів українськоїх армії по нафтобазах та логістичних вузлах загарбників. Наразі окупаційна влада не здатна стабілізувати постачання бензину для цивільних потреб і роботи рятувальників.

«Главком» писав, що Магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.

Нагадаємо, після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії. 

Зауважимо, у ніч на 11 червня було атаковано декілька мостів між Кримом та Херсонською областю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

Читайте також:

Теги: Крим бензин окупація ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти підготували заміну Чонгарському мосту після удару
З'явилися супутникові знімки пошкодженого Чонгарського мосту
Вчора, 13:19
Ситуація на автозаправних станціях Краснодара почала стрімко погіршуватися
Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги
7 червня, 13:52
Українські дрони атакували корабель «Світляк»
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Опозиціонер переконаний, що стратегічна ініціатива наразі повністю перебуває на українському боці
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
2 червня, 10:13
Командування противника намагається забезпечити фланг наступу своїх основних сил
Контратаки ЗСУ ламають плани росіян. Огляд фронту
28 травня, 12:45
Перед записом спецпризначенці проходили онлайн-репетиції разом із диригентами та музичними викладачами
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
27 травня, 15:02
Бійці ССО нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання
Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України
27 травня, 09:30
Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона ігнорує цей факт
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
23 травня, 22:04
Під час фотосесії обвалився балкон із випускниками
В окупованому Криму обвалився балкон із дітьми в школі, дев'ять постраждалих (відео)
20 травня, 13:51

Суспільство

Зеленський зробив заяву про права ЛГБТІК+ в Україні
Зеленський зробив заяву про права ЛГБТІК+ в Україні
Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи
Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи
Єдиний пологовий будинок на Донеччині, що працював у Слов’янську, припиняє роботу
Єдиний пологовий будинок на Донеччині, що працював у Слов’янську, припиняє роботу
Родина підприємців рятує від зникнення село на Чернігівщині (відео)
Родина підприємців рятує від зникнення село на Чернігівщині (відео)
Названо список регіонів, де найбільше ДТП за участю електросамокатів
Названо список регіонів, де найбільше ДТП за участю електросамокатів
Боронив Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Ростислава Стародуба
Боронив Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Ростислава Стародуба

Новини

Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua