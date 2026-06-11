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Зеленський зробив заяву про права ЛГБТК+ в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський зробив заяву про права ЛГБТК+ в Україні
Під час спілкування на «Тисячовесні» до президента звернувся ветеран оборони Маріуполя та голова громадської організації «ЛГБТ-військові за рівні права»
фото: glavcom.ua

Зеленський зауважив, що молоде покоління часто є більш відкритим до тем рівності та інклюзії, ніж старші покоління

Президент України Володимир Зеленський підтримав відкритий суспільний діалог про ЛГБТК+ спільноту та рівність прав громадян в Україні. Про це очільник держави заявив 11 червня під час зустрічі спільноти «Тисячовесна», повідомляє кореспондент «Главкома». 

Під час спілкування на «Тисячовесні» до президента звернувся ветеран оборони Маріуполя та голова громадської організації «ЛГБТ-військові за рівні права» Олександр Деменко. Він запитав, чи потрібні Україні культурні продукти для нормалізації явища ЛГБТК та підвищення толерантності в суспільстві.

У відповідь Зеленський наголосив, що суспільство має відкрито обговорювати такі теми. «Я вважаю, що потрібно і абсолютно нормально суспільству про все відкрито говорити. Ми всі з вами тут захищаємо державу, у нас однакові права абсолютно, незважаючи на будь-які забобони людей із XV століття», – сказав президент.

Він також подякував ветерану за його позицію та службу Україні. «Ми з вами сучасні люди, ви абсолютно героїчна постать, ви захищали нашу державу і захищаєте тут. Та абсолютно правильно, відверто ведете розмову», – додав Зеленський.

Зеленський також зауважив, що молоде покоління часто є більш відкритим до тем рівності та інклюзії, ніж старші покоління. «Діти у нас набагато крутіші, ніж наші дорослі», – зазначив президент.

Також на прохання Деменка Зеленський погодився провести окрему зустріч із ним, представниками ЛГБТК+ спільноти та спікером України Русланом Стефанчуком. 

Зазначимо, голова Верховної Ради уже провів робочу зустріч із правозахисними організаціями та представниками ЛГБТК+ спільноти. Головною темою обговорення став масштабний законопроєкт №15150 щодо рекодифікації Цивільного кодексу України, який раніше викликав гострі дискусії у суспільстві через побоювання щодо можливого звуження прав людини.

чільник парламенту запевнив, що всі надані під час зустрічі пропозиції від громадського сектору будуть ретельно та фахово вивчені профільною робочою групою під час підготовки документу до другого читання.

Водночас Руслан Стефанчук окреслив чіткі рамки, яким мають відповідати майбутні законодавчі зміни. За його словами, доопрацювання відбуватиметься з обов'язковим урахуванням:

  • Конституції України (зокрема статті 51, яка визначає засади шлюбу);
  • сталої правової практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ);
  • сучасних загальноєвропейських правових стандартів;
  • досягнення необхідного балансу інтересів усередині українського суспільства.

Спікер висловив вдячність учасникам зустрічі за конструктивний підхід та готовність до фахової юридичної роботи над тисячами правок, які надійшли до законопроєкту.

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Теги: ветеран ЛГБТ військові Володимир Зеленський Руслан Стефанчук

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