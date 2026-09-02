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Росіянин залишив ДНК на вибухівці під час диверсії в Німеччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіянин залишив ДНК на вибухівці під час диверсії в Німеччині
Слідчі встановили причетних до спроби підірвати український літак
фото: АР

Генетичні сліди підозрюваного також виявили на дроні та антені біля аеропорту, де готували атаку на український транспортний літак

Німецькі слідчі встановили особи двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле. Одного з них вдалося ідентифікувати завдяки ДНК, залишеній на предметах, які могли використовувати для атаки на український транспортний літак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі ЗМІ.

За даними журналістів, слідство вийшло на чоловіка з Білорусі, який має російський паспорт. Його генетичні сліди виявили одразу в кількох місцях – на одному з безпілотників, усередині бляшанки, наповненої вибухівкою, а також на антені, встановленій на дереві неподалік аеропорту.

Слідчі припускають, що антену могли використовувати для посилення сигналу мобільного зв'язку, необхідного для дистанційного керування безпілотниками.

Порівняння знайдених генетичних слідів із європейськими базами даних дало збіги у Литві та Фінляндії. З'ясувалося, що підозрюваний уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів різних країн через інші правопорушення.

Правоохоронці також відновили маршрут його пересування. За даними розслідування, чоловік в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, яку отримав у посольстві Італії в Мінську наприкінці квітня.

Другим підозрюваним у справі є чоловік російського походження з латвійським паспортом. Слідство вважає його можливим координатором логістики та інструктором під час підготовки диверсії. За інформацією журналістів, він має зв'язки з російською розвідкою.

Наприкінці липня чоловік прилетів до Німеччини через берлінський аеропорт, після чого орендував автомобіль і вирушив до Лейпцига. За два дні до невдалої атаки він залишив країну, вилетівши з Берліна.

Тим часом експерти Федерального управління кримінальної поліції Німеччини дійшли висновку, що під час підготовки диверсії могли використовувати більше безпілотників, ніж вважалося спочатку. Правоохоронці знайшли три апарати – цілими або у вигляді окремих частин. При цьому німецькі слідчі скептично оцінюють можливість притягнути ймовірних виконавців до відповідальності.

Раніше влада Німеччини поклала відповідальність за підготовку диверсії на Росію. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що сукупність результатів поліцейського розслідування, характер злочину та розвідувальні дані вказують на відповідальність Москви. Після цього Берлін оголосив про заходи у відповідь, зокрема про закриття генерального консульства Росії у Бонні.

Теги: Німеччина росія ДНК диверсія

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