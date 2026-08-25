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У Словаччині затримали диверсантів, які готували підпал заводу БПЛА

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Словаччині затримали диверсантів, які готували підпал заводу БПЛА
У поліції зазначили, що під час запланованого нападу на підприємстві перебували близько 70 людей
фото: Polícia Slovenskej republiky﻿

Правоохоронці вилучили запалювальну суміш, інструменти, телефони, камеру та рукописний план атаки

У Словаччині правоохоронці запобігли запланованому підпалу підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів. За підозрою у підготовці атаки затримали трьох іноземців. Про це повідомила поліція Словацької Республіки, пише «Главком».

За даними правоохоронців, підприємство розташоване на сході Словаччини. Поліція отримала інформацію про підготовку атаки від Словацької інформаційної служби та військової розвідки.

Двох підозрюваних затримали безпосередньо у Словаччині, ще одного – на території Німеччини. У поліції зазначили, що під час запланованого нападу на підприємстві перебували близько 70 людей. Внаслідок своєчасного втручання ніхто не постраждав, а майно підприємства не було пошкоджене.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, камеру та рукописний план. За даними словацької поліції, зібрані матеріали вказують на підготовку до підпалу підприємства.

Затриманим висунули обвинувачення у створенні загрози громадській безпеці, вчиненому на замовлення. Водночас правоохоронці наразі не називають ані конкретне підприємство, яке планували атакувати, ані особу чи організацію, яка могла замовити диверсію. У поліції також не повідомили громадянство затриманих. Відомо лише, що всі троє є іноземцями. Розслідування триває.

Словацькі правоохоронці не уточнили, чи пов'язана підготовка підпалу з діяльністю Росії або іншої держави. Наразі офіційно йдеться саме про підозру у підготовці атаки на підприємство, яке виробляє безпілотні системи. Нагадаємо, що в Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ та здавав позиції українських військових. 

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Теги: диверсія Словенія дрон

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