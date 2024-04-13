Чоловік проігнорував повістку через «важкий емоційний стан»: як його покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся

У Чернігівській області до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до територіального центру комплектування «через тяжкий емоційний стан». Про це йдеться у вироку Ічнянського райсуду Чернігівської області.

За даними суду, чоловік у лютому 2024 року прийшов до ТЦК для уточнення даних. 6 лютого він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав «бойову повістку» та повинен був 7 лютого прийти до військкомату для відправлення на службу, проте ухилився.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Свої дії він пояснив «тяжким емоційним станом через наслідки війни».

Суд встановив, що підозрюваний на обліку у психіатра та нарколога не перебуває.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до трьох років позбавлення волі.

«Суд, призначаючи дане покарання, зауважує, що на території України введений та діє воєнний стан, а тому дана категорія кримінальних правопорушень викликає значний суспільний резонанс, у зв`язку з чим покарання і застосування ст. 75 КК України не сприятиме його меті, а саме виправленню та запобіганню нових кримінальних правопорушень, як самим обвинуваченим, так і іншими особами», – ідеться у вироку.

Раніше у Харкові до трьох років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації.

До відома, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.