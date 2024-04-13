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Британець виграв суд в Україні проти РФ за тортури в полоні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британець виграв суд в Україні проти РФ за тортури в полоні
Шон Піннер подав позов в Солом'янський районний суд Києва у жовтні 2023 року
фото: The Sun

Росія, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може спонукати ще більше військовополонених подавати скарги на ворога

Колишній британський військовий Шон Піннер, який брав участь у захисті Україні та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії. Про це пише видання The Daily Mail.

Рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні ухвалив Солом'янський районний суд Києва, до якого британець подав позов у жовтні 2023 року. Про яку суму компенсації йдеться, не уточнюється.

Британець виграв суд в Україні проти РФ за тортури в полоні фото 1
фото: Good Morning Britain

The Daily Mai зазначає, що Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.

«Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і рішення українського суду перший крок. Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи. Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років», – цитує Піннера видання The Sun.

ЗМІ повідомляють, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром подати позов проти Росії.

Піннер та Аслін були звільнені з полону, в якому вони провели пʼять місяців, у вересні 2022 року. В інтервʼю виданню The Daily Mail вони розповіли про тортури в російському полоні. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.

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Теги: Daily Mail Москва полон росія

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