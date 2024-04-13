Британець виграв суд в Україні проти РФ за тортури в полоні
Росія, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може спонукати ще більше військовополонених подавати скарги на ворога
Колишній британський військовий Шон Піннер, який брав участь у захисті Україні та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії. Про це пише видання The Daily Mail.
Рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні ухвалив Солом'янський районний суд Києва, до якого британець подав позов у жовтні 2023 року. Про яку суму компенсації йдеться, не уточнюється.
The Daily Mai зазначає, що Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.
«Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і рішення українського суду перший крок. Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи. Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років», – цитує Піннера видання The Sun.
ЗМІ повідомляють, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром подати позов проти Росії.
Піннер та Аслін були звільнені з полону, в якому вони провели пʼять місяців, у вересні 2022 року. В інтервʼю виданню The Daily Mail вони розповіли про тортури в російському полоні. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.
Коментарі — 0