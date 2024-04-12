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Суд заарештував ексочільника Департаменту господарського забезпечення СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд заарештував ексочільника Департаменту господарського забезпечення СБУ
ВАКС не повідомляє, лиш зазначає, що вказану особу підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами
фото з відкритих джерел

Підозрюваному встановлено заставу у розмірі 3 млн грн

Антикорупційний суд взяв під варту строком на 60 діб колишнього керівника Департаменту господарського забезпечення СБУ. Як альтернативу йому визначено заставу в розмірі 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

«У четвер, 11 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу у розмірі 3 млн грн», – ідеться в повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обов’язки:

  • прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожним викликом;
  • не залишати межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають
  • право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю

Про кого йдеться ВАКС не повідомляє, лиш зазначає, що вказану особу підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами. 

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Зазначається, що у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір

Теги: СБУ арешт Вищий антикорупційний суд

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