OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності

– сучасний онлайн-сервіс замовлення таксі, який працює на території України з 2016 року, був заснований у Харкові. На сьогодні присутній у 48 містах країни та за кордоном. Має зручний сучасний додаток для Android та IOS, а також працює за коротким номером телефону 2000.

OnTaxi системно розвиває безкоштовні гуманітарні проєкти, направлені на підвищення кваліфікації водіїв і обізнаність ПДР серед різних верств населення, зокрема – дітей та підлітків. З початку війни активно займається волонтерською діяльністю та допомогою медикам, ТРО, ЗСУ та МЧС.

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