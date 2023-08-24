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OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
OnTaxі – сучасний онлайн-сервіс замовлення таксі, який працює на території України з 2016 року
скріншот з відео

«Ця пісня присвячується всім українцям, всім членам нашої команди, що наразі захищають Україну»

До Дня Незалежності України бренд OnTaxi разом із хорватським рок-гуртом Zaprešić Boys записали музичне привітання. 

«Ця пісня присвячується всім українцям, всім членам нашої команди, що наразі захищають Україну, а також водіям, які, ризикуючи життям, із перших днів повномасштабного вторгнення допомагають в евакуації людей та тварин, перевезенні гуманітарних вантажів, трансфері медиків, рятувальників та військових. Віримо, що тільки разом ми можемо пройти через труднощі та досягти нових висот. Вітаємо всіх з Днем Незалежності та виражаємо вдячність українцям, які роблять нашу країну сильнішою», – коментує керівник міжнародного бізнесу OnTaxi Денис Покаліцин.

OnTaxісучасний онлайн-сервіс замовлення таксі, який працює на території України з 2016 року, був заснований у Харкові. На сьогодні присутній у 48 містах країни та за кордоном. Має зручний сучасний додаток для Android та IOS, а також працює за коротким номером телефону 2000.

OnTaxi системно розвиває безкоштовні гуманітарні проєкти, направлені на підвищення кваліфікації водіїв і обізнаність ПДР серед різних верств населення, зокрема – дітей та підлітків. З початку війни активно займається волонтерською діяльністю та допомогою медикам, ТРО, ЗСУ та МЧС.

Більше новин можна дізнатись на сайті ontaxi.com.ua

Теги: таксі населення пісня

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