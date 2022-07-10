Чому Росія звинувачує Україну у продовольчій кризі: роз'яснення РНБО

Росія звинувачує Україні у збільшенні кількості голодуючих у світі, щоб мати важіль шантажу

Пропаганда РФ транслює думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через війну

Російські ЗМІ, посилаючись нібито на дані ООН, постійно звинувачують Україну в збільшенні кількості голодуючих. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Зазначається, що за прогнозами ООН, унаслідок війни Росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб.

Тим часом пропаганда РФ транслює думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через розв'язану повномасштабну війну РФ в Україні, а нібито через блокування Україною експортних шляхів.

У Кремлі заявляють, що буцімто готові до діалогу і хочуть розв'язати продовольче питання «максимально швидко та безболісно». Та водночас з цими заявами збройні сили РФ знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Також окупанти продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій України.

«Продовольча криза – це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів РФ. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ», – наголосили в Центрі.

Нагадаємо, стало відомо, як Росія краде зерно і метал з Маріуполя: розкрито схему.

Тим часом Туреччина затримала судно з краденим українським зерном.

Незабаром Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи.