  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Чому Росія звинувачує Україну у продовольчій кризі: роз'яснення РНБО
рус
    Суспільство

    Чому Росія звинувачує Україну у продовольчій кризі: роз'яснення РНБО

    Росія звинувачує Україні у збільшенні кількості голодуючих у світі, щоб мати важіль шантажу - Чому Росія звинувачує Україну у продовольчій кризі: роз'яснення РНБО
    Росія звинувачує Україні у збільшенні кількості голодуючих у світі, щоб мати важіль шантажу
    фото із відкритих джерел

    Пропаганда РФ транслює думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через війну

    Російські ЗМІ, посилаючись нібито на дані ООН, постійно звинувачують Україну в збільшенні кількості голодуючих. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

    Зазначається, що за прогнозами ООН, унаслідок війни Росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб.

    Тим часом пропаганда РФ транслює думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через розв'язану повномасштабну війну РФ в Україні, а нібито через блокування Україною експортних шляхів.

    У Кремлі заявляють, що буцімто готові до діалогу і хочуть розв'язати продовольче питання «максимально швидко та безболісно». Та водночас з цими заявами збройні сили РФ знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Також окупанти продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій України.

    «Продовольча криза – це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів РФ. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ», – наголосили в Центрі.

    Нагадаємо, стало відомо, як Росія краде зерно і метал з Маріуполя: розкрито схему.

    Тим часом Туреччина затримала судно з краденим українським зерном.

    Незабаром Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи.

    Читайте також: Війна в Україні показала, яким може бути кінець світу
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому Росія звинувачує Україну у продовольчій кризі: роз'яснення РНБО