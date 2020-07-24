Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на експлуатацію нового «Укриття»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через рік ДСП ЧАЕС має надати до Держатомрегулювання заяву для отримання ліцензії на експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»

Планується, що експлуатація першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» триватиме один рік

Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на дослідно-промислову експлуатацію першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що дозвіл вручив заступнику міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роману Шахматенку голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Планується, що дослідно-промислова експлуатація об’єкта триватиме один рік, а після успішного її завершення ДСП ЧАЕС має надати до Держатомрегулювання заяву для отримання ліцензії на експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття» (у рамках окремого виду діяльності – переробка, зберігання радіоактивних відходів).

«Отримання окремого дозволу є умовою ліцензії ДСП «Чорнобильська АЕС» на експлуатацію об’єкта «Укриття». Нагадаємо, що спорудження першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» завершилось у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Рішення про видачу зазначеного окремого дозволу прийнято Держатомрегулюванням на підставі Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки заявних документів та позитивних результатів інспекційного обстеження ДСП ЧАЕС, яке було проведене інспекційною комісією у період 14-17 липня.

Під час дослідно-промислової експлуатації мають бути перевірені та отримані підтвердження того, що системи, конструкції і компоненти ПК-1 НБК, та об’єкт в цілому, функціонують у відповідності до проекту, виявлені недоліки усунені, а новий безпечний конфайнмент приведений у стан готовності до подальшої безпечної експлуатації.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні розпочато пілотний проєкт з випробування обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціювання.

Як повідомлялося, Чорнобильська зона ожила: у заповіднику гуляють стада оленів (відео).



