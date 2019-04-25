У ЦВК говорять, що завтра можуть завершити прийняття протоколів з мокрими печатками



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Радченко наголосив, що після завершення прийому протоколів ЦВК звернеться до судів з проханням надати інформацію про відсутність судових позовів

Центральна виборча комісія може завершити прийняття оригіналів протоколів з мокрими печатками завтра, 26 квітня. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко у коментарі РБК-Україна.

Радченко зазначив, що 26 квітня ЦВК планує продовжити безперервне засідання, де мають надію отримати оригінали протоколів з результатами голосування від ще трьох окружних виборчих комісій.

Радченко наголосив, що ЦВК можливо завершить приймати протоколи цієї п’ятниці.

«Це можливо. Але в разі якщо протоколи будуть повністю відповідати вимогам законодавства. На завтра заплановано ще три комісії, одна з них - уточнення протоколів. Якщо ще хтось буде на уточненні, то можливо, це затягнеться», - заявив Радченко.

У ЦВК наголошують, що дата оголошення результату виборів залежить не тільки від оперативної роботи комісій. Зокрема, одразу після завершення прийняття паперових протоколів з мокрими печатками Центрвиборчком направить звернення до судів з проханням надати інформацію про відсутність судових позовів.

«В той день, коли будуть опрацьовані протоколи окружних виборчих комісій та протоколи дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу (ЦВК направить звернення до судів - ред.), до цього у нас немає підстав направляти таке звернення. Будемо намагатись контактувати з судами таким чином, щоб вони надали нам інформацію вчасно. Ми б дуже не хотіли, щоб це загальмувало процес», - повідомив заступник голови ЦВК.

Як повідомляється, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.