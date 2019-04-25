ЦВК залишилося прийняти оригінали протоколів від чотирьох округів



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Наразі у засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.

Станом на 25 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з 50 закордонних виборчих дільниць

Центральна виборча комісія вже прийняла оригінали протоколів від окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування на виборах президента 21 квітня від 195 зі 199 територіальних виборчих округів.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

«Станом на 11.15 25 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування від окружних виборчих комісій 195 територіальних виборчих округів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на засіданні 25 квітня для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 11 територіальних виборчих округів: № 11, 12 (Вінницька область), № 20 (Волинська область), № 68 (Закарпатська область), № 82 (Запорізька область), № 115, 119, 122, 125 (Львівська область), № 137, 141 (Одеська область).

Окрім того, повідомляється, що в режимі засідання ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 43 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях під час повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

Таким чином, станом на 25 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з 50 закордонних виборчих дільниць.

Наразі у засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.