Для українців мова стала справжньою зброєю та символом боротьби

Сьогодні, 21 лютого, у світі відзначається Міжнародний день рідної мови. Свято започаткували 1999 року під час 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, маючи на меті захист мовної та культурної різноманітності.

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Історія цього святкового дня має трагічне коріння. 21 лютого 1952 року в Бангладеші владою було жорстоко придушене повстання проти заборони на використання бенгальської мови в країні. Для Бангладешу це стало днем пам’яті загиблих за свою рідну мову. Важливість нових знань, цінностей, що передаються від покоління до покоління, та пам’ять про своє коріння – усе це пов’язано із рідною мовою.

Українцям також доводиться боротися за українську мову. Російська пропаганда роками знищувала українську культуру та насаджувала свою мову. І зараз Росія продовжує вбивати українців, які захищають свою ідентичність. Тому важливо розмовляти українською мовою та популяризувати її, аби споконвічний ворог не переміг.

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Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко

Мова – це про ідентичність, яка допомагає будувати справжнє суспільство, та незалежність країни. Для українців вона стала справжньою зброєю та символом боротьби, яка триває з початку російсько-української війни.

У цей день важливо розповідати світові про мови, які зникають. Крім того, потрібно привернути увагу до національних меншин, які говорять рідною мовою.

Міжнародний день рідної мови: привітання та листівки

Сьогодні, у Міжнародний день рідної мови, свято української мови – одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім'я України!

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Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але я впевнений, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Бажаю всім українцям плекати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну й українців.

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Вітаю з Міжнародним днем рідної мови та щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.

***

Чи в радості, а чи в журбі,

Ти поклонишся знову й знову

Тому, хто виплекав в тобі

Оцю співучу рідну мову.

Народ цю мову прикрашав,

Беріг від роду і до роду.

І в ній відбилася душа

Мого великого народу.

***

З Днем рідної мови! Бажаю зберегти її у вигляді, яким передали нам наші предки. Нехай і надалі передається вона із покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Зберігайте рідну мову!

***

З Днем рідної мови!

Хай живе вкраїнське слово.

Бережімо, як святиню

Мову рідну й Україну.

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Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає.

Тих, хто нею розмовляє.

***

Сьогодні Міжнародний день рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Нумо берегти та розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні у своїй мові. Наше слово – наша сила!

***

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови й хочу нагадати, як важливо цінувати й любити рідну мову, мову, якою ти говориш, пишеш і думаєш! Адже саме завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається! Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно!

Зауважимо, українську мову знають та використовують приблизно 50 млн людей у всьому світі. Вона зазнала чимало випробувань за свою історію. Адже неодноразово її забороняли імперські та диктаторські режими, які прирівнювали українську до діалекту чи говірки. Однак попри перешкоди, українська мова досі активно розвивається і міцно вкорінена у свідомості українців, як мова нашої нації.