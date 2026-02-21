21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 21 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Тимотея та святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності.

За даними ЮНЕСКО, у світі існує приблизно 6 тис. мов, 43% із них перебувають під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати більше 30% носіїв мови. Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення.

Свято, покликане захищати й розвивати мови всіх народів світу, має свою історію. Саме 21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови.

Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день відзначають у країні як день мучеників, вшановуючи пам’ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

Всесвітній день екскурсовода

21 лютого кожного року відзначається Всесвітній день екскурсовода. Свято бере свій початок з 1990 року завдяки ініціативі Лоізідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів. Більшість країн світу святкує День екскурсовода, а особливо не оминають цієї події туристичні локації.

Екскурсоводами називають фахівців з проведення екскурсій. Це не така проста професія, як може здатися, на перший погляд. Адже до обов'язків гіда входить не лише підготовка матеріалів, але й вміння користуватися архівними і історичними даними, обізнаність у методичній підготовці та оновлення застарілої інформації.

Всесвітній день комбучі

Всесвітній день комбучі (World Kombucha Day) відзначають щороку 21 лютого. Це глобальна подія, присвячена вшануванню давньої спадщини та культурного значення чайного гриба, ферментованого чаю, відомого своїми корисними властивостями та унікальним смаком. Цей день об’єднує любителів чайного гриба, пивоварів та шанувальників з усього світу, щоб поділитися своєю пристрастю до цього традиційного напою.

Історія чайного гриба налічує понад 2000 років, а його походження часто приписують династії Цинь у 221 році до нашої ери. Його шанували як «чай безсмертя», що свідчить про його поважне місце в стародавній культурі. Легенда свідчить, що імператор Цинь Шихуанді шукав еліксир життя, і тогочасні алхіміки запропонували чайний гриб як рішення.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобного Тимотея (Тимофія) в Символах

Преподобний Тимотей жив у VIII столітті. З юних років він присвятив себе чернечому життю в монастирі «Символи» біля гори Олімп у Малій Азії. Він славився своєю покорою, суворим постом та даром зцілення. За переказами, святий Тимотей мав таку «потужну» віру, що молитвами міг виганяти бісів та лікувати найважчі хвороби.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Тимофієм Весновієм», адже вважалося, що з цього часу починають дути теплі весняні вітри. За прикметами 21 лютого стежили за погодою:

Яка погода на Весновія – такою і вся весна буде.

Якщо навколо дерев у снігу краї тануть круто – весна буде швидкою і «потужною»; якщо краї пологі – затяжною.

Почали текти струмки – чекайте на багатий урожай зернових.

Грім цього дня віщує сильні вітри та холодну весну.

Історичні події

1431 – розпочався суд над Жанною д'Арк.

1613 – Михайло Федорович обраний правителем Московського царства. Кінець Смути, початок династії Романових.

1784 – Катерина II повеліла Григорію Потьомкіну побудувати фортецю в кримському селищі Ахтіар і перейменувала його на Севастополь.

1784 – закладене місто Миколаїв.

1808 – російські війська без оголошення війни напали на Швецію.

1835 – відкриті галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B.

1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина.

1863 – відкриті галактики NGC 2753-1, NGC 2753-2, NGC 2862, NGC 2927, NGC 2929, NGC 2930, NGC 3575, NGC 3760.

1874 – відкрита галактика NGC 3975.

1906 – засуджено до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта.

1914 – у Монреалі створене українське видавництво «Новий світ».

1916 – на Західному фронті Першої світової війни почалась Верденська битва.

1921 – державний переворот у Персії, влаштований Перською козацькою дивізією, що згодом призведе до встановлення династії Пахлаві (Імперська Держава Іран).

1925 – вийшов перший номер газети «The New Yorker».

1935 – оголошено про створення косметичної фірми «Ланком».

1941 – іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно – для допомоги в ліквідації наслідків урагану).

1947 – у США з'явилася фотокамера «Полароїд».

1948 – Президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України.

1992 – Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про введення військ до Югославії.

1993 – у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см.

1994 – смт. Ясне Хмельницької області перейменоване на смт. Наркевичі.

2008 – США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році.

2014 – Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Іменини

Сьогодні День ангела святкують: Тимофій, Олександр, Георгій, Данило, Захар, Костянтин, Павло.