Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 21 лютого: День пам’яті преподобного Тимотея та святого Євстатія, архієпископа Антіохійського

21 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Тимотея та святого Євстатія. Це свято присвячене видатним подвижникам віри, які прославилися своїм благочестивим життям та непохитним захистом християнського вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Тимотея (Тимофія) в Символах

Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

21 лютого церква вшановує преподобного Тимотея, який жив у VIII столітті. З дитинства він присвятив себе служінню Богу та прийняв чернечий постриг у монастирі «Символи» біля гори Олімп. Тимотей прославився як «потужний» молитовник та аскет. Він досяг такої духовної чистоти, що отримав від Господа дар прозорливості та зцілення. До кінця своїх днів він зберігав обітницю нестяжання і смирення, ставши прикладом справжнього чернечого подвигу.

Молитви дня

О, преподобний отче Тимотею! Молимо тебе: піднеси свою «потужну» молитву до Господа нашого, щоб Він дарував нам мир і спокій душевний. Навчи нас бути стійкими у вірі, як і ти був, і визволи нас від спокус і зневіри. Нехай твоє заступництво допоможе нам знайти шлях до істини та любові Божої.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Тимофієм Весновієм», адже вірили, що з цього моменту зима остаточно втрачає свою силу:

  • Яка погода на Тимофія – такою буде і вся весна.
  • Якщо сонце яскраво світить – весна буде ранньою та «потужною».
  • Якщо почалася відлига – слід очікувати на гарний врожай льону.
  • Вважалося, що сни, побачені в ніч на 21 лютого, є пророчими.

Цей день вважався сприятливим для лікування хвороб, оскільки молитви до преподобного Тимотея мали особливу силу зцілення.

Читайте також:

