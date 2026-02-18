18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 лютого у світі відзначають День Плутона. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого святителя Льва I, папи Римського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 лютого 2026 року.

Міжнародні та національні свята

День Плутона

Саме 18 лютого 1930 року Клайд Томбо відкрив дев’яту планету Сонячної системи (яка згодом була перекваліфікована у карликову планету). Це свято нагадує про безмежність космосу та жагу людства до нових відкриттів.

Міжнародний день батарейки

Міжнародний день батарейки відзначається щороку 18 лютого, присвячений вшануванню внеску батарей у розвиток науки та технологій. Це свято співпадає з днем народження італійського фізика Алессандро Вольта, винахідника першої електричної батареї (електрохімічне джерело живлення), яка стала революційним відкриттям у 1800 році.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Льва I, папи Римського

18 лютого православна та католицька церкви вшановують пам’ять святого Льва I. Він очолював Римську церкву у V столітті та увійшов в історію як мудрий миротворець. Згідно з переказами, коли до Риму підійшли війська «бича Божого» – Аттіли, саме Лев I без зброї вийшов назустріч гунам і переконав їх не руйнувати місто. Його слово було настільки «потужним», що завойовники відступили. Він залишив по собі велику кількість проповідей та листів, які досі вважаються взірцями теологічної думки.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Сніг або дощ 18 лютого – чекайте на вологе, але врожайне літо;

сонячний і ясний день – весна буде теплою та ранньою;

якщо птахи сидять на верхівках дерев – скоро прийдуть морози;

зоряна ніч віщує швидке потепління.

Історичні події

1386 рік – шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського) завершує оформлення польсько-литовської унії;

1885 рік – уперше опубліковують «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена;

1930 рік – американський учений Клайд Томбо виявляє 9-ту планету Сонячної системи – Плутон;

1932 рік – у ході інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголосила створення держави-сателіта Маньчжоу-го;

1943 рік – у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликає німецький народ до «тотальної війни»;

1954 рік – у Лос-Анджелесі Рональд Габбард засновує Церкву саєнтології;

1965 рік – Гамбія стає незалежною державою;

1968 рік – до складу гурту Pink Floyd входить Девід Ґілмор, він заміняє Сіда Баретта;

1978 рік – пісня Hotel California гурту «Eagles» здобуває «Греммі» як «Запис року»;

1978 рік – на Гаваях проводять перші змагання Ironman (тріатлон);

1979 рік – уперше за багато століть у Сахарі випадає сніг;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 рік – в Україні починається протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів гине понад 80 осіб;

2015 рік – Парламент Молдови голосує за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

Іменини

День ангела святкують: Лев, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Костянтин.