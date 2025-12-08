Головна Країна Суспільство
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі

Віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці
У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини

9 грудня 2025 року віряни відзначають Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни – матері Пресвятої Богородиці. У християнській традиції свята Анна вважається покровителькою сім’ї, материнства, подружньої злагоди та дітей.

За переказами, Анна разом із чоловіком Іоакимом довгі роки не могла мати дітей, але їх щира молитва була почута – Бог благословив подружжя народженням Марії, майбутньої Матері Ісуса Христа. Тож це свято нерозривно пов’язане з темами надії, віри та сімейного щастя.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

9 грудня вітають усіх Анн – ім’я, що в перекладі означає «милість» і «благодать». У християнській традиції вважається, що носійки цього імені мають особливий дар доброти та внутрішньої світлості.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем святої Анни.

Привітання до Дня Анни у прозі

Вітаю з Днем Анни! Бажаю, щоб свята Анна дарувала тобі мудрість, спокій серця, натхнення та світло у кожен день. Нехай життя буде наповнене любов’ю та добром.

***

Зі святом Анни! Нехай небесна покровителька береже тебе від усіх тривог, підтримує у складнощах і благословляє на щастя, гармонію та здійснення задумів.

***

Щиро вітаю з Днем Анни! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, тепла рідних, успіхів у справах та невичерпної віри у краще.

***

З Днем святої Анни! Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, приємні зустрічі та причини посміхатись. Нехай доля буде доброю до тебе.

***

Вітаю з прекрасним святом – Днем Анни! Нехай тобі всміхається удача, мрії знаходять шлях до здійснення, а душа завжди відчуває спокій і любов.

***

Зі святом святої Анни! Бажаю затишку в домі, миру в серці та щирих людей поруч. Нехай Господь благословить тебе на міцне здоров’я та щасливу долю.

***

Вітаю з Днем Анни! Нехай у твоєму житті панують ніжність, достаток і гармонія. Хай свята Анна охороняє тебе та надихає на добрі справи.

***

Зі святом, Анно! Нехай твоє ім’я, що означає «благодать», приносить тобі тільки благословення, нові відкриття та щиру радість щодня.

***

Вітаю з Днем святої Анни! Бажаю міцної віри, чистих думок, теплих стосунків і натхнення для всього, що любиш робити. Хай твоє життя буде світлим і щасливим.

 

З Днем Анни! Хай свята покровителька щедро дарує тобі сили, мудрість і мир у душі. Бажаю успіхів у всіх справах, здоров’я та любові, яка робить життя повним.

Привітання до Дня Анни у віршах

Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.

***

З Днем ангела Анну я вітаю,
Усіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!

***

Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.

Привітання з Днем Анни у яскравих листівках

Раніше «Главком» розповів історію свята Дня святої Анни та народні прикмети на Анну Зимову.

